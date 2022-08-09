Degpunktā: У жителей возникли опасения по поводу строительных работ на Брасе. Снова найдены кости

Зритель прислал передаче фотографии, на которых видны фрагменты человеческих костей у Брасовского моста, небрежно смешанные с кучами песка и гравия. Передача отправилась на место проведения строительных работ, чтобы выяснить, является ли сложившаяся ситуация правдивой.

В апреле 2019 года руководство департамента сообщения начало работы по восстановлению Брасовского моста стоимостью в миллионы евро. Вскоре после начала реконструкции строители обнаружили десятки захороненных тел. После долгих обсуждений их решили переместить, рассказал исполняющий обязанности начальника управления кладбищами.

"Тогда на время работы остановили. Были идентифицированы останки более 50 тел, которые жилищный департамент перезахоронил на гарнизонном кладбище. (...). После осени 2019 года эти строительные работы были остановлены", - заявил представитель управления кладбищами жилищного департамента Рижской думы Гинтс Зела.

Позднее выяснилось, что дорогой проект был заморожен не только потому, что на пути попалось масштабное захоронение.

Изначально планировалось сохранить нынешние конструкции, но они оказались в куда более плохом состоянии, чем прогнозировалось. В связи с этим потраченные ранее деньги, примерно 10 миллионов евро, были выброшены на ветер.

Несмотря на то, что еще три года назад департамент знал о захоронении и сложностях, строители, которые начали работу этим летом, об этом проинформированы не были. Работники попали в совсем незавидную ситуацию. Не проинформированные заранее, копая землю, они параллельно собирали человеческие кости в мешки и не знали, что с ними делать.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: