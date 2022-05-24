Уже несколько лет перекрытый и перекопанный, с постоянными ограничениями для всех участников движения. Это все о нем, о самом многострадальном мосте Риги - Брасовском. RUS TVNET изучил непростую судьбу моста и главное - его перспективы на ближайшее будущее.

Мост Браса ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Начиналось все стандартно: развитие и электрификация города привели к тому, что власти решили пустить трамвай из Центра города в Межапарк. Но быстро поняли, что железнодорожные и трамвайные провода будут мешать друг другу. Тогда-то и было принято решение о строительстве моста.

Следует отметить, что в советское время далеко не всегда и все было хорошо со строительными материалами, и, конкретно, в тот момент, из-за недостатка средств и материалов, пролеты моста были построены из балок L-образного сечения. Но даже несмотря на все сложности, которые были вызваны перебоями с поставкой стройматериалов, по окончанию строительства мост успешно выдержал все испытания на прочность.

В итоге официальное открытие Брасовского моста состоялось в 1959 году, его протяженность составила 119 метров.

Испытание моста на прочность под нагрузкой. Декабрь 1958 г. ФОТО: скриншот с wikipedia.org

Начало бесконечной эпопеи с ремонтами

Кажется, что этот мост с самого начала преследовали неудачи, тут тебе и потерянная техническая документация и, классика - случайно вскрывшиеся проблемы с опорами.

С 2015 года товарищество из трех компаний Tiltprojekts, SKA Projekts un Vertex projekti занялись проектированием реконструкции Брасовского моста. Они планировали заменить брусчатку на новое асфальтовое покрытие, как более удобное для передвижения, а также укрепить мост и его опоры.

В 2019 году наконец составили проект, договорились о стоимости и приступили к ремонту. Власти осуществили "идею фикс" и убрали историческую брусчатку. Заодно по проекту было запланировано отремонтировать несущие конструкции, дорожное покрытие, трамвайные пути, заменить перила и системы освещения. Стоимость ремонта должна была составить 10,87 млн евро. Жителей города призвали потерпеть и перекрыли часть путей.

Но пришла беда откуда не ждали - из прошлого: во время ремонта моста было обнаружено воинское захоронение.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka šodien, 10.maijā, veicot būvdarbus objektā satiksmes pārvads pār dzelzceļu pie Brasas stacijas, tika atrakta apbedījuma vieta. Darbi objektā apturēti līdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde dos atļauju tos atsākt. pic.twitter.com/RvdfdynpGw — RĪGA ATTĪSTĀS (@Rigaattistas) May 10, 2019

В общей сложности нашли могилы пяти человек. Для изучения останков были приглашены специалисты из поискового отряда "Легенда". Экспертов попросили определить, чьи останки были найдены в ходе ремонта.

"Как видно по столбикам, люди похоронены в ряд. Одинаковые пуговицы нательного белья. Возможно, это госпитальное захоронение, потому что на одних останках было произведено вскрытие черепа", - рассказал журналистам один из представителей "Легенды" Виктор Лелис.

Также был извлечен надгробный камень с могилы офицера военного флота Российской империи Йозефа Поклевского Козела. Он родился в 1876 году и скончался в 1911 году.

Однако, несмотря на обилие интересных фактов о найденных могилах, захоронение не представляло исторической ценности. Такой вывод сделали в Управлении национального культурного наследия.

В 2019 году Брасовский мост был закрыт как для личного транспорта, так и для пешеходов. Официально пользоваться мостом разрешили только общественному транспорту. По доброй традиции рижских мостов опоры Брасы оказались в значительно худшем состоянии, чем все думали изначально. Эксперты констатировали, что мост может не выдержать нагрузок большого потока транспорта. Пешеходов, однако, этот запрет совсем не смутил, и они продолжали использовать мост, так как им не было предложено "достойной" альтернативы.

"На мосту был проведен ремонт, который в принципе можно было назвать косметическим. Он скрывал те дефекты, которые находились в глубине. Поэтому определить реальное состояние опор было затруднительно", - пояснил член правления компании TILTPROJEKTS Юрий Русинов.

Автомобильный трафик перенаправили под мост, через специально построенный железнодорожный переезд.

Мост Браса ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Водители были очень недовольны такой организацией движения и предупреждали, что она приведет к пробкам. Пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Элла Петермане "обрадовала", что водителям придется считаться с тем, что переезд будет закрываться каждые 15-20 минут из-за движения пассажирских и грузовых поездов.

Пешеходы и велосипедисты тоже остались недовольными. "Пешеходам и тем 280 велосипедам в час, которые были летом, оставлено полтора метра. Ни одного пешеходного перехода, но как пешеходам и велосипедистам пересечь дорогу в интенсивном транспортном движении?", - возмущался представитель общества Pilsēta cilvēkiem Марис Калейс.

Рижская дума со своей стороны снова призвала рижан потерпеть ради светлого будущего без пробок и ухабов.

В это же время выяснилось, что даже после запланированной и достаточно дорогостоящей реконструкции моста по существующему проекту его несущая способность будет недостаточна для низкопольных трамваев.

Власти города стали судорожно решать, что же делать - продолжать ремонт старого моста или строить новый.

Галерея: Вид моста, с которым власти не знают что делать (2019 год)

Пока власти города решали как быть, мост пришел в такое плачевное состояние, что, в июне 2020 года было принято решение запретить использовать мост даже для передвижения на общественном транспорте. Движение 11-го трамвая было закрыто, а вместо этого организован автобус 11T, который курсировал по расположенному рядом переезду.

Правда, спустя время посчитали нагрузки еще раз и решили, что все же можно позволить движение трамваев по мосту.

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзики заверила RUS TVNET, что нынешняя эксплуатация моста совершенно безопасна: "Движение по мосту Браса открыто только для общественного транспорта, максимальная скорость которого составляет 20 км/ч. Кроме того установлена ​​система мониторинга, которая осуществляет непрерывную оценку безопасности и динамических колебаний. При обнаружении опасных колебаний мост для общественного транспорта будет закрыт".

Что касается шекспировского по своему накалу вопроса "быть или не быть" новому мосту Браса, то Рижская дума приняла решение вместо существующего путепровода строить новый.

В конце 2020 года стало известно, что на перестройку моста дума потратит еще 12 млн евро. Эти средства планируется выделить из консолидированной инвестиционной программы Рижской думы. 15% суммы покроет самоуправление, 85% составит кредит.

При этом снова ничего не происходит без проблем и сложностей. Теперь весь процесс строительства существенно осложнен необходимостью обеспечения бесперебойного движения трамвая по одной стороне моста, пока другую демонтируют и строят заново. И в этот раз Рижская дума в очередной раз просит всех горожан войти в положение и потерпеть.

Мост Браса ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Будет ли счастливый финал у этой истории и когда его можно ждать?

В мае 2022 года Рижская дума снова попросила у правительства кредит в размере почти 11,2 млн евро для для реконструкции путепровода Браса.

По словам заместителя председателя Рижской думы в вопросах дорожного движения и развития Вилниса Кирсиса, этот объект достался в наследство от прошлой думы и в него было вложено много сил: "Это подтверждение того, что сотрудничество Рижской думы с правительством дает конкретные результаты: сумма предоставленного кредита превышает 11 млн евро. Реконструкции Брасовского моста и завершения ремонтных работ с нетерпением ждут рижане и гости города. Этот объект и все что с ним связано - одна из самых сложных неудач прошлого, оставшихся в наследство новой Рижской думе".

По последним данным, затраты на реконструкцию путепровода Брасас оцениваются в сумму около 13,5 млн евро. При распределении расходов 85% суммы поступит из государственного бюджета, а оставшиеся 15% - из средств самоуправления.

Директор департамента сообщения Янис Вайводс заявил, что возможное подорожание материалов никак не отразится на стоимости строительства, так как заключенный договор не предусматривает индексацию стоимости работ.

Перестраивать мост будет объединение поставщиков CP - Rīgas tilti, то есть АО Ceļu pārvalde и ООО Rīgas tilti; строительный надзор обеспечит объединение поставщиков KBL & ISL.

Правда, даже за эти деньги рижане не получат отдельный тротуар для пешеходов и велодорожки, они будут совмещены. Лелде Рудзика пояснила, что такое решение обусловлено тем, что на улице Старта нельзя вырубать деревья для расширения моста.

Вилнис Кирсис говорит, что, если в ходе строительства не произойдет что-либо непредвиденное, то работы на мосту планируется завершить к Празднику песни и танца, который пройдет летом 2023 года.

То есть появится еще один повод для того, чтобы петь, танцевать и радоваться.

Правда, не очень понятно, во сколько в итоге обойдется ремонт, разборка и строительство моста заново за все эти годы. В отрытых источниках в разные годы то и дело встречаются сообщения, что Рижская дума выделила средства на ремонт путепровода или взяла кредит, или планирует взять еще один кредит и заключить очередной договор со строительными компаниями. Суммы, как правило, исчисляются в миллионах. Складывается ощущение, что за это время Брасовский мост впору переименовывать в Золотой.

Галерея: Так выглядит мост Браса сегодня, в мае 2022 года