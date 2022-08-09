Весной этого года в Лангстини выставлен на продажу дом убитого два года назад Павла Ребенока. Сейчас друг и коллега Ребенока Мартиньш Криекис рассказал, появился ли покупатель.
Никто не покупает дом, где был убит адвокат Ребенок
Как сообщалось, дом общей площадью 308,25 кв. м с земельным участком в 0,1602 га продается за 460 тысяч евро.
Криекис рассказал изданию Privātā Dzīve, что недвижимость еще не продана. "Весной это выглядело обнадеживающе, но сейчас, с учетом войны в Украине, загадочных цен на газ и электроэнергию, вряд ли покупатель так просто найдется", - сказал Криекис. Однако он подчеркивает, что содержать дом недорого и хозяева не планируют снижать цену.
"Дело не срочное, и собственники хотят получить разумную плату", - объясняет Криекис.
Напомним, адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября 2020 года у себя в доме, а его партнер Ингус Баландин получил ранения.
Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката в Лангстини, взломав дверь, и избили Ребенока и находившегося в доме Баландина. С места преступления они унесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство, если оно связано с ограблением. Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенока, однако эта версия является менее вероятной.
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