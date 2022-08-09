Финские СМИ: Россия обходит санкции ЕС в сфере грузоперевозок с помощью латвийских компаний

Санкции ЕС привели к своеобразной практике на восточной границе. Грузы из России по-прежнему пересекают границу, но перевозка осуществляется не российскими грузовиками. Схема проста: на границе Европейского союза (ЕС) с РФ российские машины меняют на зарегистрированные в ЕС. Далее груз перевозится на грузовиках с номерами стран Евросоюза.

Финские СМИ выявили эту схему, пообщавшись с белорусским водителем, который управляет грузовиком, зарегистрированным в Латвии.

"Я приезжаю на пустом грузовике на российскую сторону границы. Там его загружают, а потом я везу груз дальше", - рассказывает водитель.

По данным финских СМИ, перегрузка с российского грузовика на грузовик с европейской регистрацией происходит по другую сторону восточной границы, в таможенной зоне России.

Известно, что 8 апреля ЕС запретил грузовикам, зарегистрированным в России и Беларуси, передвигаться по своей территории. Россия не отреагировала на эти санкции, и грузовые автомобили, зарегистрированные в ЕС, по-прежнему могут эксплуатироваться в России.