Россия: проблемы с транзитом товаров в Калининград сохраняются

Уже сообщалось, что санкции Европейского союза (ЕС) в отношении перевозки российского железа, стали и черных металлов через территорию ЕС вступили в силу в середине июня. С 10 июля к ним присоединились цемент и спирт, с 10 августа санкции будут распространяться и на уголь, а с 5 декабря - на нефтепродукты.

В связи с санкциями, введенными в ответ на вторжение России в Украину, Литва запретила транзит этих грузов в Калининградскую область железнодорожным транспортом. Однако 13 июля Европейская комиссия опубликовала новые правила, позволяющие России перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву только по железной дороге и только для нужд анклава.

Литва и другие государства-члены Европейского союза должны проверять, остаются ли объемы транзита в пределах исторических средних значений за последние три года, отражающих реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, и есть ли какие-либо необычные потоки или торговля.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подсчитал, что в соответствии с этими директивами Россия может перевозить в общей сложности около 500 000 тонн подсанкционных грузов в обоих направлениях ежегодно. Он сообщил, что несколько квот уже выбрано, а это значит, что Калининград, например, уже не может импортировать цемент из Беларуси. До вторжения России в Украину Калининград импортировал из Беларуси в среднем около 200 000 тонн цемента в год.

Москва настаивает на том, чтобы ограничений в торговле с Калининградом не было.

Алиханов сообщил, что Калининград уже ввез по железной дороге разрешенное количество товаров по отдельным категориям, в том числе разрешенное количество стали, нефтепродуктов, удобрений, леса, различных видов железа и антифриза.

Бывший посол России Алексей Исаков, высланный из Литвы в марте, признал, что транзитное соглашение помогло избежать худшего сценария, но подчеркнул, что ситуация далека от нормальной.

По его словам, система квот является грубым вмешательством во внутренние дела России.