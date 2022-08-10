Видео ⟩ Звезда латвийского шоу во время съемок на мотороллере врезалась в столб

"Магоне въехала в новый сезон "Знаменитости. Без фильтра". Езжайте медленно и аккуратно", - сказано под видео, на котором звезда шоу врезается в столб на мотороллере.

К счастью, ни Магоне, ни оператор, снимавший поездку, не пострадали.

Стоит помнить, что при управлении мотороллером необходимо иметь не только права на управление, но и шлем. Владельцам транспортных средств нельзя забывать, что мотороллерам и мопедам также необходим полис OCTA.

На видео отреагировали пользователи социальных сетей, которые поделились своими комментариями.

Не надо мне Gucci, не надо мне Nike, не надо мне водительских прав.

ne man Gucci, ne man Nike, ne man transportlīdzekļa vadītāja apliecība — jevgenijs (@rubinstein_) August 9, 2022

Сюжет, достойный передачи Degpunktā.

Хорошо, что столб... иначе не было бы больше ни Магоне, ни мотороллера...

Labi ka stabs.... savādāk nebūtu vairs ne magones ne rolleris... — andris andris (@andrisandris17) August 9, 2022

Уже сообщалось, что 8 августа реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" вернется в эфир. Зрителей продолжат радовать не только Магоне Шутовиене, Ольга Камбала и семья Кивичей, но и так называемая королева вечеринок, танцовщица и хореограф Байба Клинтс.