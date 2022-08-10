Магоне Шутовиене, открывая новый сезон шоу "Знаменитости. Без фильтра", пережила неприятную историю.
Видео ⟩ Звезда латвийского шоу во время съемок на мотороллере врезалась в столб
"Магоне въехала в новый сезон "Знаменитости. Без фильтра". Езжайте медленно и аккуратно", - сказано под видео, на котором звезда шоу врезается в столб на мотороллере.
К счастью, ни Магоне, ни оператор, снимавший поездку, не пострадали.
Стоит помнить, что при управлении мотороллером необходимо иметь не только права на управление, но и шлем. Владельцам транспортных средств нельзя забывать, что мотороллерам и мопедам также необходим полис OCTA.
@brivdienas.tv Magone iebrauc jaunajā "Slavenības.Bez filtra" sezonā 🛵 Brauciet lēnām un prātīgi. #slavenībasbezfiltra #magoneburka #stv #fail #ohno #behindthescenes #aizkadri #accident #tvshow #realityshow ♬ Oh No - Kreepa
На видео отреагировали пользователи социальных сетей, которые поделились своими комментариями.
Не надо мне Gucci, не надо мне Nike, не надо мне водительских прав.
ne man Gucci, ne man Nike, ne man transportlīdzekļa vadītāja apliecība— jevgenijs (@rubinstein_) August 9, 2022
Сюжет, достойный передачи Degpunktā.
Vispār šis ir @Degpunkta cienīgs sižets! 🙈😆👍— Andris🇱🇻❤️🇺🇦 (@Andrisss5) August 9, 2022
Хорошо, что столб... иначе не было бы больше ни Магоне, ни мотороллера...
Labi ka stabs.... savādāk nebūtu vairs ne magones ne rolleris...— andris andris (@andrisandris17) August 9, 2022
Уже сообщалось, что 8 августа реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" вернется в эфир. Зрителей продолжат радовать не только Магоне Шутовиене, Ольга Камбала и семья Кивичей, но и так называемая королева вечеринок, танцовщица и хореограф Байба Клинтс.
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