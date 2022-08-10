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Видео ⟩ Звезда латвийского шоу во время съемок на мотороллере врезалась в столб

Sejas.lv rus.tvnet.lv
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Звезда латвийского шоу во время съемок на мотороллере врезалась в столб
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Магоне Шутовиене на мотороллере
Магоне Шутовиене на мотороллере Фото: tiktok.com/@brivdienas.tv

Магоне Шутовиене, открывая новый сезон шоу "Знаменитости. Без фильтра", пережила неприятную историю.

"Магоне въехала в новый сезон "Знаменитости. Без фильтра". Езжайте медленно и аккуратно", - сказано под видео, на котором звезда шоу врезается в столб на мотороллере.

К счастью, ни Магоне, ни оператор, снимавший поездку, не пострадали.

Стоит помнить, что при управлении мотороллером необходимо иметь не только права на управление, но и шлем. Владельцам транспортных средств нельзя забывать, что мотороллерам и мопедам также необходим полис OCTA.

@brivdienas.tv Magone iebrauc jaunajā "Slavenības.Bez filtra" sezonā 🛵 Brauciet lēnām un prātīgi. #slavenībasbezfiltra #magoneburka #stv #fail #ohno #behindthescenes #aizkadri #accident #tvshow #realityshow ♬ Oh No - Kreepa

На видео отреагировали пользователи социальных сетей, которые поделились своими комментариями.

Не надо мне Gucci, не надо мне Nike, не надо мне водительских прав.

Сюжет, достойный передачи Degpunktā

Хорошо, что столб... иначе не было бы больше ни Магоне, ни мотороллера... 

Уже сообщалось, что 8 августа реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" вернется в эфир. Зрителей продолжат радовать не только Магоне Шутовиене, Ольга Камбала и семья Кивичей, но и так называемая королева вечеринок, танцовщица и хореограф Байба Клинтс.

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