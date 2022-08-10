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Исследование: пациент с коронавирусом заразен гораздо дольше, чем предполагалось

PM Tervis
Исследование: пациент с коронавирусом заразен гораздо дольше, чем предполагалось
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Анализ на коронавирус.
Анализ на коронавирус. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Согласно небольшому исследованию, значительная часть больных коронавирусом может все еще быть заразной даже после пяти дней самоизоляции, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Medpage Today.

В исследовании приняли участие сорок человек с коронавирусной инфекцией. На шестой день после получения первоначального положительного результата теста на Covid-19 у 75 процентов испытуемых антигенный экспресс-тест был положительным. Только у десяти участников исследования результат экспресс-теста был отрицательным на шестой день болезни.

В январе и феврале, в момент проведения исследования, доминирующим штаммом коронавируса был омикрон ВА.1.

Исследователи сосредоточились на 17 пациентах, у которых также были взяты пробы со слизистых оболочек полости рта и носа на шестой день для более обширного исследования. 

Из 17 участников исследования у 12 человек результат антигенного экспресс-теста оставался положительным и на шестой день. У шести человек также оказался позитивным и результат лабораторного анализа, что на сегодняшний день является лучшим доказательством опасности заражения. Об этом сообщила Лиза Косими, доктор медицинских наук из больницы Бригам в Бостоне, а также ее коллеги в научном журнале JAMA Network Open.

Полученные данные могут иметь значение для текущих правил США, которые рекомендуют самоизоляцию в течение пяти дней и прекращение самоизоляции через 24 часа после снижения  температуры до нормальной и исчезновения других симптомов коронавирусной инфекции.

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