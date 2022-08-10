По делу об убийстве Мартиньша Бункуса задержан еще один человек

Ранее в полиции заявили, что получена четкая картина обстоятельств преступления и выявлены причастные к нему лица. Продолжая уголовно-процессуальные действия по делу об убийстве Бункуса, во вторник полиция задержала в Риге еще одного человека.

Учитывая, что расследование продолжается, более подробных комментариев в полиции не дают.

Галерея: Убийство Мартиньша Бункуса

По данному делу под арестом находятся бизнесмены Михаил Ульман, Александр Бабенко и еще один мужчина.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине мимо Рижского лесного кладбища.