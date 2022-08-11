В Донецке вечером 10 августа произошла утечка токсичного аммиака, в результате удара ВСУ по территории пивоваренного завода в Калининском районе города, заявили в штабе теробороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет "Медуза".
Видео ⟩ Сообщается, что из-за обстрела Донецкого пивзавода произошла утечка аммиака
Как утверждается, зона поражения после обстрела составила два километра. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не открывать окна.
МЧС самопровозглашенной республики попросило граждан по возможности герметизировать квартиры, а также "дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты". Причиной чрезвычайной ситуации называют аварию на аммиакопроводе.
По предварительным данным, при обстреле пивзавода в Донецке один человек погиб и двое пострадали, сообщили в МСЧ самопровозглашенной ДНР. К утру 11 августа утечку аммиака удалось прекратить.
По официальной информации, в результате обстрела Донецкого пивзавода произошел выброс аммиака.— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) August 10, 2022
Закрывайте окна!#Донецк #Донецьк #пивзавод #Donetsk pic.twitter.com/7oVhrMZMAn
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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