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Видео ⟩ Сообщается, что из-за обстрела Донецкого пивзавода произошла утечка аммиака

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rus.tvnet.lv
Сообщается, что из-за обстрела Донецкого пивзавода произошла утечка аммиака
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Фото: Кадр

В Донецке вечером 10 августа произошла утечка токсичного аммиака, в результате удара ВСУ по территории пивоваренного завода в Калининском районе города, заявили в штабе теробороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет "Медуза".

Как утверждается, зона поражения после обстрела составила два километра. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не открывать окна.

МЧС самопровозглашенной республики попросило граждан по возможности герметизировать квартиры, а также "дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты". Причиной чрезвычайной ситуации называют аварию на аммиакопроводе.

По предварительным данным, при обстреле пивзавода в Донецке один человек погиб и двое пострадали, сообщили в МСЧ самопровозглашенной ДНР. К утру 11 августа утечку аммиака удалось прекратить.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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