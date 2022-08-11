Видео ⟩ Сообщается, что из-за обстрела Донецкого пивзавода произошла утечка аммиака

Как утверждается, зона поражения после обстрела составила два километра. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не открывать окна.

МЧС самопровозглашенной республики попросило граждан по возможности герметизировать квартиры, а также "дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты". Причиной чрезвычайной ситуации называют аварию на аммиакопроводе.

По предварительным данным, при обстреле пивзавода в Донецке один человек погиб и двое пострадали, сообщили в МСЧ самопровозглашенной ДНР. К утру 11 августа утечку аммиака удалось прекратить.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.