Сейчас не видно, но с годами проявится: где забывают наносить солнцезащитный крем?

"Интенсивность вреда, причиняемого солнечными лучами, растет с каждым годом, поэтому защите кожи следует уделять повышенное внимание и заботу. Для защиты кожи рекомендуется использовать солнцезащитные кремы, одежду из легкого и дышащего материала, головной убор, а также солнцезащитные очки. Солнцезащитный крем рекомендуется наносить утром и обновлять в течение дня каждые два часа. Людям с активным ритмом дня, или для которых характерна выраженная потливость, следует чаще обновлять защитный крем. Солнечные ожоги можно получить как осознанно, длительно пребывая на солнце, так и выполняя сравнительно непродолжительные повседневные действия, например: при прополке огорода, по дороге на работу или в магазин, ожидая общественный транспорт, выгуливая питомца и в других ситуациях. Чтобы иметь возможность защитить кожу в любое время суток, в летний сезон рекомендуется всегда держать под рукой солнцезащитный крем и следить за тем, чтобы он наносился не только на руки и лицо, но и на другие участки тела - на уши, затылок, шею, губы, а также кисти, которые так же сильно подвержены воздействию солнца", - советует косметолог Катрина Блумберга.