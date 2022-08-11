Вред, причиненный солнцем коже, накапливаются с годами, вызывая признаки фотостарения и создавая риск развития раковых клеток. Признаки преждевременного старения кожи, или фотостарения, чаще замечаются после 35 лет и могут проявляться как сухость кожи, потеря эластичности, образование морщин, пигментных пятен и т.д. Кожу необходимо беречь с самого раннего детства до старости.
Сейчас не видно, но с годами проявится: где забывают наносить солнцезащитный крем?
О каких участки тела не следует забывать при нанесении солнцезащитного крема, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.
"Интенсивность вреда, причиняемого солнечными лучами, растет с каждым годом, поэтому защите кожи следует уделять повышенное внимание и заботу. Для защиты кожи рекомендуется использовать солнцезащитные кремы, одежду из легкого и дышащего материала, головной убор, а также солнцезащитные очки. Солнцезащитный крем рекомендуется наносить утром и обновлять в течение дня каждые два часа. Людям с активным ритмом дня, или для которых характерна выраженная потливость, следует чаще обновлять защитный крем. Солнечные ожоги можно получить как осознанно, длительно пребывая на солнце, так и выполняя сравнительно непродолжительные повседневные действия, например: при прополке огорода, по дороге на работу или в магазин, ожидая общественный транспорт, выгуливая питомца и в других ситуациях. Чтобы иметь возможность защитить кожу в любое время суток, в летний сезон рекомендуется всегда держать под рукой солнцезащитный крем и следить за тем, чтобы он наносился не только на руки и лицо, но и на другие участки тела - на уши, затылок, шею, губы, а также кисти, которые так же сильно подвержены воздействию солнца", - советует косметолог Катрина Блумберга.
- Уши
Уши, как и другие части тела, могут сгореть. При ожоге кожа может шелушиться, а также могут развиваться злокачественные раковые клетки. Защитный крем следует наносить на верхнюю наружную поверхность и складку уха.
- Затылок и шея
Головной убор может не обеспечить полную защиту в области затылка и шеи, поэтому дополнительно к головному убору следует нанести защитный крем на участки кожи, не прикрываемые волосами. Особое внимание следует уделить защите кожи головы при смене стрижки или прически, которые не менялись продолжительное время. Например, если женщина меняет длинные волосы на "короткую стрижку" или заплетает распущенные волосы в косу, или если мужчины полностью сбривают волосы, то в случае таких стремительных перемен следует ожидать, что открытый участок кожи и кожа головы будут более чувствительными по сравнению с теми участками, которые ранее уже подвергались ежедневному воздействию солнечных лучей. Независимо от степени чувствительности кожи открытые участки кожи необходимо защищать.
- Кожа вокруг глаз
Кожа вокруг глаз - тонкая и чувствительная, поэтому особенно нуждается в защите даже при использовании праймера (на английском языке - primer), консилера, теней или тонального крема. "Солнцезащитный крем следует наносить на чистую или увлажненную кремом кожу перед нанесением косметики. Если вы долго находитесь на солнце, солнцезащитный крем следует обновить. Лучше всего было бы сначала очистить лицо, а затем повторно нанести солнцезащитный крем, но если это невозможно, вы можете повторно нанести крем SPF также
и поверх макияжа. Необходимо соблюдать осторожность при нанесении крема SPF на область вокруг глаз, чтобы продукт не раздражал слизистую глаз. Как альтернативу солнцезащитному крему или как дополнительную защиту можно использовать солнцезащитные очки", - говорит косметолог Катрина Блумберга.
- Губы
Защитой губ от солнечных лучей часто пренебрегают, если при нанесении помады визуально их внешний вид не позволяет заметить какие-либо проблемы. В солнечные, а также пасмурные летние месяцы особенно рекомендуется использовать увлажняющие бальзамы для губ с защитой SPF. Поскольку нанесенный на губы продукт "съедается" во время еды и питья, его рекомендуется чаще наносить повторно для поддержания защиты.
Прекрасным дополнением к вашему ежедневному ритуалу ухода за губами станет скраб для губ, так как он удалит ороговевшие частички кожи, сделав их шелковисто гладкими, мягкими, а также позволив им легче и быстрее впитывать увлажняющие средства. Скраб можно приготовить дома, смешав мед или масло ши, или кокосовое масло с сахарным песком, а также можно приобрести в аптеке или магазине.
- Шея и область декольте
"Лицо не заканчивается на подбородке" - выражение, которое следует помнить при нанесении увлажняющего и солнцезащитного крема. Шея и область декольте, как и лицо, являются одним из участков кожи, наиболее подверженных воздействию солнечных лучей в течение дня, поэтому он также является одним из участков, где чаще всего развивается рак кожи.
- Кисти
Руки в течение дня часто моют, в результате чего необходимый защитный слой исчезает быстрее, чем на других участках тела. После нанесения солнцезащитного крема на тело руки часто моют, чтобы избежать ощущения липкости, а такое действие лишает кожу рук защиты от солнечных лучей. После мытья рук обязательно следует восстановить защитный слой на кистях, нанеся солнцезащитный крем.
- Стопы
Летом при выборе открытой обуви или ходьбе босиком также необходимо защищать верх и низ стопы солнцезащитным кремом. У стопы более чувствительной является верхняя часть, потому что кожа в нижней части в результате дополнительной нагрузки и трения естественно сформировалась толще или тверже, чем в других частях тела.
- Спина
Эту часть тела труднее достать самостоятельно и чаще всего не защищена именно у мужчин. В жаркие летние дни мужчины часто снимают футболки, и в течение всего дня кожа подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Неиспользование солнцезащитного крема может привести к зудящему высыпанию, повышенной чувствительности и болезненности кожи, а также к развитию серьезного заболевания кожи или меланоме.
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