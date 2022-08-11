В официальном заявлении сегодня, 11 августа, Сейм признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.
Сейм признал Россию государством, поддерживающим терроризм
Заявление "О целенаправленных военных ударах России по украинскому гражданскому населению и общественному пространству" ранее приняла парламентская комиссия по иностранным делам.
В документе предлагается и другим странам-единомышленникам выразить позицию о том, что Россия является государством, поддерживающим терроризм.
Сейм указывает, что Россия целенаправленно наносит удары по гражданскому населению Украины, используя страдания и запугивание как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать способность государства действовать и оккупировать Украину. Политики отмечают, что Россия применяет это насилие для достижения политических целей.
Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, осуществляемые при поддержке и участии белорусского режима, а также призывают евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России с целью остановить способность российской армии продолжать военную агрессию в Украине.
Политики призывают увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины и поддержать инициативы по осуждению военных действий России в Украине, привлечению к ответственности виновных, изоляции России от международных и региональных организаций, а также принять аналогичные решения и наложить эквивалентные санкции на Беларусь как сторонника военной агрессии России.
В принятом Сеймом заявлении содержится призыв к государствам-членам Евросоюза
немедленно прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.
Депутаты упоминают всех жертв российской агрессии в Украине - тысячи мирных жителей и защитников Украины, а также выражают солидарность с Украиной и украинским народом.
Парламентарии отмечают, что после неспровоцированного военного нападения России на Украину 24 февраля 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и более пяти миллионов - покинуть свою страну.
В заявлении говорится, что с 2014 года Россия оказывает военную, финансовую и политическую поддержку насильственному сепаратизму и насилию в отношении мирных жителей в Донецкой и Луганской областях Украины, а также на оккупированном Крымском полуострове.
Парламент признал Россию государством, поддерживающим терроризм, также в связи с многолетней поддержкой и финансированием Россией террористических режимов и организаций - Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах - упомянуты отравление семьи Скрипалей в Великобритании и сбитый самолет Malaysia Airlines, в котором погибли 298 человек.
Депутаты напоминают о последовательных нападениях российских сил на мирных жителей Украины, включая преднамеренную атаку на театр в Мариуполе, в результате которой погибло около 600 человек, ракетные удары по жилому району под Одессой, в результате которых погибло не менее 21 человека, нападение на торговый центр в Кременчуге, в результате которого погибли 19 мирных жителей.
Парламентарии ссылаются на серию докладов правозащитных групп и международных мониторинговых миссий о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания гражданских лиц в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации.
Депутаты отреагировали и на ракетный удар России по Одесскому порту 23 июля, который произошел менее чем через 24 часа после подписания Украиной, Россией, Турцией и ООН соглашения о возобновлении экспорта зерна через Черное море.
"Этим нападением Россия демонстрирует свое пренебрежение к своим обязательствам, международному порядку и его институтам, а также намеренно углубляет глобальный продовольственный кризис, который вызовет голод и страдания во всем мире", - говорится в документе, принятом Сеймом.
Депутаты подчеркивают аморальный и противоправный характер избранной Россией тактики с широким применением особо жестокого, неточного оружия, калечащего и причиняющего особые страдания.
"Россия, применяя этот тип боеприпасов, нарушает международные нормы. Российские силы в Украине используют запрещенные международным сообществом кассетные боеприпасы, чтобы сеять страх и без разбора убивать мирных жителей", - подчеркивают политики, напоминая, что Латвия признает действия России в Украине целенаправленным геноцидом против украинского народа.
Ранее депутат "Согласия" Игорь Пименов заявил в интервью Латвийскому радио, что признание России государством, поддерживающим терроризм, теперь будет означать расширение зоны конфликта, что приведет к усилению напряженности.
Как сообщалось, "Согласие" осуждает вторжение России в Украину, но в силу ряда обстоятельств считает заявление о признании России государством, поддерживающим терроризм, провокационным, поэтому партия не принимала участие в голосовании по этому вопросу на заседании Сейма.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!