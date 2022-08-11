Сейм признал Россию государством, поддерживающим терроризм

Парламентарии ссылаются на серию докладов правозащитных групп и международных мониторинговых миссий о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания гражданских лиц в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации.

Депутаты отреагировали и на ракетный удар России по Одесскому порту 23 июля, который произошел менее чем через 24 часа после подписания Украиной, Россией, Турцией и ООН соглашения о возобновлении экспорта зерна через Черное море.

"Этим нападением Россия демонстрирует свое пренебрежение к своим обязательствам, международному порядку и его институтам, а также намеренно углубляет глобальный продовольственный кризис, который вызовет голод и страдания во всем мире", - говорится в документе, принятом Сеймом.

Депутаты подчеркивают аморальный и противоправный характер избранной Россией тактики с широким применением особо жестокого, неточного оружия, калечащего и причиняющего особые страдания.

"Россия, применяя этот тип боеприпасов, нарушает международные нормы. Российские силы в Украине используют запрещенные международным сообществом кассетные боеприпасы, чтобы сеять страх и без разбора убивать мирных жителей", - подчеркивают политики, напоминая, что Латвия признает действия России в Украине целенаправленным геноцидом против украинского народа.

Ранее депутат "Согласия" Игорь Пименов заявил в интервью Латвийскому радио, что признание России государством, поддерживающим терроризм, теперь будет означать расширение зоны конфликта, что приведет к усилению напряженности.

Как сообщалось, "Согласие" осуждает вторжение России в Украину, но в силу ряда обстоятельств считает заявление о признании России государством, поддерживающим терроризм, провокационным, поэтому партия не принимала участие в голосовании по этому вопросу на заседании Сейма.