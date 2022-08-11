Кандидатам, которые упоминаются в картотеке КГБ, не запретят баллотироваться в Сейм

Центр по документированию последствий тоталитаризма Бюро по защите Сатверсме констатировал, что имена семи кандидатов на пост депутата в 14-й Сейм встречаются в картотеке Комитета госбезопасности (КГБ).

Эти лица упоминаются как внештатные агенты КГБ, поэтому им не запретят участвовать в выборах. Кроме того, у четырех из этих семи кандидатов суд не выявил сотрудничества с КГБ.

Если бы эти лица были штатными сотрудниками КГБ, то им было бы запрещено участвовать в выборах. Закон устанавливает, что на выборы в Сейм не могут быть заявлены и в Сейм не могут быть избраны лица, являющиеся штатными сотрудниками служб безопасности иностранных государств, разведывательных служб или контрразведывательных служб иностранных государств, или лица, являвшиеся штатными сотрудниками Службы безопасности, разведки или контрразведки СССР, Государственной службы безопасности Латвийской ССР или службы контрразведки.

Одновременно законом не запрещено становиться кандидатами тем лицам, которые могли сотрудничать со службами безопасности, разведками или контрразведывательными службами СССР, Латвийской ССР или иностранных государств как внештатные работники, агенты, резиденты или держатели конспиративных квартир, если они не являлись штатными работниками этих служб.