Видео ⟩ Максим Галкин в Йыхви: аплодировали стоя, артист не отказывал в фото

Максим Галкин должен был выступить в Таллинне еще 18 мая 2020 года, но из-за пандемии концерт перенесли. Потом выступление откладывали еще два раза, и вот 8 августа состоялось долгожданное выступление артиста в Тарту. 9 августа оно прошло в Таллинне, а 10 августа - в Йыхви.

После концерта Максима Галкина в Йыхви Limon.ee пообщался с его поклонницей Ксенией, которая впервые побывала на выступлении артиста.

"Впечатление превосходное, в зале полный аншлаг и шквал аплодисментов. Открытый, талантливый, с понятным чувством юмора и тактом! Приятно удивил и повеселил разговор Максима на эстонском языке, и пародии на звезд эстрады выше всяких похвал!" - сказала Ксения порталу Limon.ee.

Алла Пугачева вчера тоже оставила послание для Максима Галкина, уехавшего на гастроли в Эстонию.

Напомним, после того, как Россия начала войну в Украине, шоумен и его супруга Алла Пугачева открыто заявили, что осуждают агрессивное поведение российских властей, и покинули родину, уехав вместе с детьми сначала в Израиль, а потом в Латвию, где они встретились с друзьями и где с аншлагом прошли выступления юмориста в латвийских городах.

Выступление Максима Галкина на прошлой неделе привлекло повышенное внимание в социальных сетях в связи с тем, что артист использовал в нем латышский язык.