В концертном зале в Йыхви 10 августа прошел последний в рамках трехдневного тура концерт Максима Галкина в Эстонии. Свободных мест не было. На выступления комика съезжались не только русские и эстонцы, но и люди со всего мира. "Еще одна незабываемая встреча с любимым зрителем!" - так Галкин описал свой концерт в городе Йыхви.
Видео ⟩ Максим Галкин в Йыхви: аплодировали стоя, артист не отказывал в фото
Максим Галкин должен был выступить в Таллинне еще 18 мая 2020 года, но из-за пандемии концерт перенесли. Потом выступление откладывали еще два раза, и вот 8 августа состоялось долгожданное выступление артиста в Тарту. 9 августа оно прошло в Таллинне, а 10 августа - в Йыхви.
После концерта Максима Галкина в Йыхви Limon.ee пообщался с его поклонницей Ксенией, которая впервые побывала на выступлении артиста.
"Впечатление превосходное, в зале полный аншлаг и шквал аплодисментов. Открытый, талантливый, с понятным чувством юмора и тактом! Приятно удивил и повеселил разговор Максима на эстонском языке, и пародии на звезд эстрады выше всяких похвал!" - сказала Ксения порталу Limon.ee.
Алла Пугачева вчера тоже оставила послание для Максима Галкина, уехавшего на гастроли в Эстонию.
Напомним, после того, как Россия начала войну в Украине, шоумен и его супруга Алла Пугачева открыто заявили, что осуждают агрессивное поведение российских властей, и покинули родину, уехав вместе с детьми сначала в Израиль, а потом в Латвию, где они встретились с друзьями и где с аншлагом прошли выступления юмориста в латвийских городах.
Выступление Максима Галкина на прошлой неделе привлекло повышенное внимание в социальных сетях в связи с тем, что артист использовал в нем латышский язык.
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