В среду, 10 августа, на Сигулдском шоссе двое водителей маневрировали между полосами, так как не могли поделить шоссе, и вызвали столкновение. Водитель Range Rover решил конфликт силой - ударил другого водителя бейсбольной битой, сообщает Degpunktā.
На Сигулдском шоссе двое водителей не поделили дорогу. В дело пошла бейсбольная бита
Спор решался на обочине дороги - водитель микроавтобуса подошел к автомобилю Range Rover, из которого вышел мужчина с бейсбольной битой и ударил ей водителя микроавтобуса по лицу.
Водитель Range Rover сбежал с места происшествия еще до прибытия дорожной полиции.
Правовой эксперт Оскар Ирбитис, специализирующийся на анализе ДТП, указывает, что неправильно поступили оба водителя. Эксперту показалось, что это видео - из России, поэтому он был удивлен, что это произошло в Латвии.
Нападение на водителя трактуется как уголовное преступление и наказывается соответственно. Сталкиваясь с агрессией на дороге, нужно затормозить, остановиться на обочине и вызвать дорожную полицию, указывает эксперт. Разрешенная скорость движения на данном участке шоссе составляет 110 километров в час.
"Есть случаи, когда это заканчивалось погибшими", - признал Ирбитис.
В этом случае нападавшему грозит уголовная ответственность за намеренное нанесение телесных повреждений, что может закончиться реальным тюремным сроком, отмечает эксперт в области безопасности дорожного движения.
Пострадавший в результате конфликта доставлен в больницу "Гайльэзерс", где медики наложили ему несколько швов на разбитый битой подбородок. Стражи порядка расследуют произошедшее и примут решение о применении наказания.
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