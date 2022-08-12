На Сигулдском шоссе двое водителей не поделили дорогу. В дело пошла бейсбольная бита

Спор решался на обочине дороги - водитель микроавтобуса подошел к автомобилю Range Rover, из которого вышел мужчина с бейсбольной битой и ударил ей водителя микроавтобуса по лицу.

Водитель Range Rover сбежал с места происшествия еще до прибытия дорожной полиции.

Правовой эксперт Оскар Ирбитис, специализирующийся на анализе ДТП, указывает, что неправильно поступили оба водителя. Эксперту показалось, что это видео - из России, поэтому он был удивлен, что это произошло в Латвии.

Нападение на водителя трактуется как уголовное преступление и наказывается соответственно. Сталкиваясь с агрессией на дороге, нужно затормозить, остановиться на обочине и вызвать дорожную полицию, указывает эксперт. Разрешенная скорость движения на данном участке шоссе составляет 110 километров в час.

"Есть случаи, когда это заканчивалось погибшими", - признал Ирбитис.

В этом случае нападавшему грозит уголовная ответственность за намеренное нанесение телесных повреждений, что может закончиться реальным тюремным сроком, отмечает эксперт в области безопасности дорожного движения.

Пострадавший в результате конфликта доставлен в больницу "Гайльэзерс", где медики наложили ему несколько швов на разбитый битой подбородок. Стражи порядка расследуют произошедшее и примут решение о применении наказания.

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