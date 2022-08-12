Службу государственной обороны (СГО) планируется ввести с 2028 года для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин добровольно. До тех пор будет действовать переходный период, в течение которого мужчины, достигшие 18-летнего возраста в соответствующем году, будут призываться в первую очередь (мужчины, родившиеся до 1 января 2003 года, не будут призваны, но смогут служить добровольно).
Газета: Первый призыв в 2023 году будет добровольным
Первый призыв запланирован на 1 января 2023 года и будет добровольным, пишет в пятницу газета Diena.
Законопроект о СГО будет направлен на рассмотрение в правительство только после того, как Кабинет министров договорится об основных вопросах, рассмотрев информационный доклад Минобороны.
Горячие дискуссии будут о призыве студентов (Латвийское объединение студентов (LSA) выступило категорически против), а также о санкциях за уклонение от службы. В Латвии уже сейчас ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы в ряде отраслей, что тормозит развитие страны.
"С предлагаемой моделью разрыв между средним образованием и учебой в университете еще больше увеличивается", - говорится в заявлении LSA, которое считает, что призывать в армию можно только тех, кто бросил учебу, был исключен из университета или не начал учебу на момент призыва.
LSA предлагает пойти по литовскому пути - молодых людей сначала призывают на добровольной основе, а остальные места заполняют в рандомном порядке, при этом в базу данных не включаются студенты.
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