Газета: Первый призыв в 2023 году будет добровольным

Первый призыв запланирован на 1 января 2023 года и будет добровольным, пишет в пятницу газета Diena.

Законопроект о СГО будет направлен на рассмотрение в правительство только после того, как Кабинет министров договорится об основных вопросах, рассмотрев информационный доклад Минобороны.

Горячие дискуссии будут о призыве студентов (Латвийское объединение студентов (LSA) выступило категорически против), а также о санкциях за уклонение от службы. В Латвии уже сейчас ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы в ряде отраслей, что тормозит развитие страны.

"С предлагаемой моделью разрыв между средним образованием и учебой в университете еще больше увеличивается", - говорится в заявлении LSA, которое считает, что призывать в армию можно только тех, кто бросил учебу, был исключен из университета или не начал учебу на момент призыва.

LSA предлагает пойти по литовскому пути - молодых людей сначала призывают на добровольной основе, а остальные места заполняют в рандомном порядке, при этом в базу данных не включаются студенты.