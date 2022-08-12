В Гризинькалнсе 16-летний подросток пытался угнать электросамокат иностранца-курьера Wolt

На месте происшествия стражи порядка встретили обоих лиц - как того, кто вызвал, так и нарушителя. К тому моменту 16-летний нарушитель снял рубашку, храбрился и провоцировал оппонента. Полицейские отдали распоряжение несовершеннолетнему сесть и оставаться на месте, однако подросток продолжал вести себя агрессивно и пытался достать иностранца. Реагируя на агрессию, стражи порядка применили физическую силу, надели наручники и усадили нарушителя в оперативный транспорт.

Вызвавший полицию пояснил, что работает курьером Wolt и конфликт произошел после того, как он оставил свой личный электросамокат у ресторана, чтобы забрать заказ, однако несовершеннолетний парень взял его самокат и уехал.

Вскоре курьер догнал нарушителя, однако подросток сопротивлялся, ударил его и пытался сбежать на самокате.

Несмотря на то, что подросток уже был задержан на месте происшествия, он продолжал ругаться и оскорблять, провоцировал стражей порядка, сопротивлялся и отказался назвать свои персональные данные. В связи с этим было принято решение доставить его в участок Госполиции.

За невыполнение законных требований стражей порядка и за отказ раскрыть личность были начаты административные процессы. В свою очередь иностранца стражи порядка предложили доставить в участок Госполиции для написания заявления о краже, однако тот сказал, что пойдет в полицию позже, когда не надо будет работать.