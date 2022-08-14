Живущий в Латвии кинокритик Долин о Галкине: "Отважный и бескомпромиссный человек"

"Галкин - очень отважный и бескомпромиссный человек, его высказывания о Путине (совершенно адресные) и нынешней российской власти начисто лишены привычной нам всем вежливой осторожности. Ну а что эта смелость чуть закамуфлирована шутовской позой - это классика, Шекспир. Респект.

Много думал о судьбе нашего странного промежуточного поколения (Галкин - мой точный ровесник). О том, как мы хлебнули СССР вполне себе полной ложкой, и как формировались на фоне распада империи. Мы гибридное поколение. Впитали и советские предрассудки со страхами, и жгучую жажду освобождения от них. И клише, начисто уже устаревшие, вперемежку с проклятой неотвязной ностальгией по "вкусному пломбиру", и какое-то внутреннее топливо, чтобы над этим смеяться. Одновременно свободу и несвободу. Все это было слышно и видно в выступлении Галкина.

Держать зал в одиночку на пустой сцене, два с половиной часа без антракта! Очень круто. Профессионализм и талант высокого, редкого уровня. Публика Максима обожает. Давно не видел приливов такой любви, даже на (более мне привычных) рок- и поп-концертах.

Кстати, по ощущениям, больше половины - не русские, здешние или "понаехавшие", а латыши. Хотя точно сказать не могу", - написал Антон Долин в Facebook.

12 августа российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Рое. Артист в Instagram восхитился этим городом и современным концертным залом. 13 августа артист выступил в Резекне. Это было финальное шоу его латвийского тура. В соцсетях он признался, что ощутил дух Латгалии и отметил, что зритель там очень тонкий и чуткий.

Вообще надо сказать, что Максим Галкин и Алла Пугачева не перестают делиться в соцсетях фрагментами своего пребывания в Юрмале.

Напомним, 14 августа в Риге выступит Светлана Лобода, которая в беседе с RUS TVNET призналась, что тоже перебралась жить в Латвию. Интересно придет ли Примадонна на ее концерт, ведь известно, что ранее она приходила на ее шоу в Юрмале. Кстати, недавно в Ригу приехала и Вера Брежнева.