Бывший командир сепаратистов в "ДНР" Гиркин отреагировал на сообщения о своем задержании в Крыму

"В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас", - написал он на своей странице в соцсети "В контакте" и в публикации в Telegram.

Днем ранее антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра" сообщил о том, что в аннексированном Россией Крыму задержан бывший командир вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков). Он находился там с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова и пытался попасть через Крым в район боевых действий, написали авторы сообщения. Также были опубликованы снимки Гиркина со сбритыми усами, а также паспорта, с которым он, по их данным, был задержан.