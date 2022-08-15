Делегация законодателей из США прибыла на остров Тайвань

Напряженность между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси прилетела с однодневным визитом на Тайвань 2 августа. Она стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим остров, независимость которого Пекин не признает и который считает одной из китайских провинций.

Белый дом и сама Пелоси подчеркивали, что поездка не означает изменения политики Соединенных Штатов в отношении Тайваня. Пекин тем не менее выступал с резкой критикой такого визита, а после отъезда Пелоси армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе острова. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о разворачивании наземных ракетных комплексов.

Пекин по итогам визита американки частично приостановил торговлю с Тайванем. МИД Китая сообщил, что КНР приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений, в том числе по вопросам изменения климата, в области борьбы с наркотиками, транснациональными преступлениями, правовой помощи по уголовным делам и репатриации нелегальных иммигрантов. В отношении самой Пелоси и членов ее семьи Китай ввел санкции, заявив, что она "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны".