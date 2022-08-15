В Риге на одной сцене выступят Петрушевская, Белый и Хаматова

Пани Люси в свои 84 года сочиняет пьесы и прозу, романы и хокку, стихи и сказки, пишет картины, бьет чечетку и по-хулигански исполняет французские, немецкие, итальянские, английские, цыганские песни в собственных переводах.

Людмила Стефановна числится самым переводимым русскоязычным автором. Пьесы Петрушевской десятилетиями звучат с европейских сцен - а в России "Уроки музыки" и "Московский хор", "Три девушки в голубом" и "Чинзано", "Любовь" и "Квартира Коломбины" были поставлены, среди прочих, Марком Захаровым, Романом Виктюком, Олегом Ефремовым, Львом Додиным и Дмитрием Брусникиным.

Некоторые из текстов Перушевской были написаны почти 50 лет назад и с которыми автор вошёл в топ 5 бестселлеров года в США по версии "Нью-Йорк Таймс", а также получил Всемирную премию фантастики.

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый стали одними из первых артистов, которые в первые дни войны четко обозначили свою антивоенную позицию, расторгли контракты с государственными театрами, кинокомпаниями и покинули Россию.

"Кабаре Людмилы Петрушевской" собирает родственные души, израненные войной в Украине, по всему миру. Как сказала сама Людмила Стефановна в интервью "Медузе", соорганизатору турне: "Я знаю, что страшная сказка лечит - еще с детдома, где я их сочиняла в спальне подружкам".

Билеты на "Кабаре Петрушевской" в Риге доступны в кассе Ticketshop.lv.