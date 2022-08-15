"Говорю: на колени. И пулю в лоб". Военный РФ публично сознался в военных преступлениях в Украине

"Да. Я понимаю, что месть – это х***** [плохая] фишка, но я мстил и понимал, на что я иду. Это единственный человек, которого я убил за все семь месяцев, сколько спецоперация длится. Я спас 86 человек, убил одного. Он нам говорил: "Я вот гражданский, я здесь живу". Собака прибежала, видно было, что собака из этого двора, она начала на него гавкать, хотя на нас не гавкала. Мы говорим: "Говори правду, с***, мы тебя сейчас расстреляем". Он: "Я позавчера из Киева приехал, меня попросили отправлять координаты колонн". Я просто вывел его из дома. Мы нашли у него стреляные гильзы, которые у офицеров чисто используются. И все. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто пулю в лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей", – рассказал военный, который уже уволился со службы.