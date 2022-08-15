21-летний российский ефрейтор Данил Фролкин признался в преступлениях на территории Киевской области после того, как его нашли журналисты издания "Важные истории". Солдат, который убивал гражданских, засветился на фото, которые делал во время оккупации пригородов украинской столицы на украденный им смартфон. Это первый случай признания российского военного, который не находится в украинском плену. Он – на свободе в России, пишет Rus.Postimees.
"Говорю: на колени. И пулю в лоб". Военный РФ публично сознался в военных преступлениях в Украине
Бывший военнослужащий российской войсковой части 51460, она же 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии ВС РФ, которая базируется в Хабаровском крае, признался в убийстве и грабежах в поселке Андреевка Киевской области. Данила Фролкина нашли российские журналисты из издания "Важные истории" благодаря фотографиям, которые оккупант делал вместе с сослуживцами на смартфон, украденный у жителей захваченного украинского поселка.
После отступления смартфон с фотографиями, где российские военные позируют в домах местных жителей с украденными вещами в руках, был найден в одном из жилищ и возвращен хозяевам.
Журналисты нашли профили солдат на фото в российской социальной сети "ВКонтакте". Один из них согласился поговорить. Сначала он подтвердил факт своего присутствия в Киевской области во время российской оккупации, но не признавался в преступлениях. Однако вскоре после первого разговора сам связался с журналистами и признался в убийстве и грабежах.
В поселке Андреевка во время оккупации были убиты по меньшей мере 13 мужчин. Одного из них застрелил Фролкин. В интервью он заявил, что мстил за смерти солдат ВС РФ.
"Да. Я понимаю, что месть – это х***** [плохая] фишка, но я мстил и понимал, на что я иду. Это единственный человек, которого я убил за все семь месяцев, сколько спецоперация длится. Я спас 86 человек, убил одного. Он нам говорил: "Я вот гражданский, я здесь живу". Собака прибежала, видно было, что собака из этого двора, она начала на него гавкать, хотя на нас не гавкала. Мы говорим: "Говори правду, с***, мы тебя сейчас расстреляем". Он: "Я позавчера из Киева приехал, меня попросили отправлять координаты колонн". Я просто вывел его из дома. Мы нашли у него стреляные гильзы, которые у офицеров чисто используются. И все. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто пулю в лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей", – рассказал военный, который уже уволился со службы.
"Важные истории" опубликовали фильм, где, помимо рассказа Данила Фролкина, есть диалоги с жителями поселка, в котором стояли российские войска. Украинцы подробно рассказывают, как себя вели российские военные и лично Фролкин.
Свое признание Фролкин объяснил желанием добиться наказания для своих бывших командиров и спасти от смерти тех сослуживцев, которые пока еще остаются живыми. Бывший контрактник называет все имена тех, кто отдавал преступные приказы.
"Примите меры к наказанию командиров – Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зама по тылу (заместителя командира по тылу и снабжению. – Прим. ред.) нашей бригады полковника Клобукова и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая х**** [плохо] проводила разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать", – говорит под запись Данил Фролкин.
– Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизни 200–300 человек. Я всех этих пацанов знаю. Сейчас снова их направляют на Херсон, они уже не имеют никакого права так делать, потому что все люди физически не вывозят этого. Я вижу, что нашу бригаду уничтожают".
Молодой человек утверждает, что после двух контузий он больше не занимался непосредственным участием в военных операциях, но работал военным медиком и вывозил из зоны боевых действий трупы сослуживцев и раненых солдат.
"Я понимаю, что меня могут посадить за всю эту информацию, – добавляет бывший контрактник. – Даже не за то, что я всю вот эту х**** [преступления] на Украине творил. А за ту информацию [про командование]. Я хочу просто признаться во всем и объяснить, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было".
"Важные истории" опубликовали фотографии всех упоминаемых Фролкиным командиров. Это первый случай, когда в военных преступлениях признался российский военный, который в момент признания не находился в украинском плену.
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