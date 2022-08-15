TV3: Коалиция обязалась не допустить продления ВНЖ гражданам России и Беларуси

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал пересмотреть регламент. По словам чиновника, граждане России больше не смогут продлевать вид на жительство, за исключением особых случаев.

В настоящее время из-за войны с Россией Латвия не выдает визы российским гражданам, за исключением определенных случаев, и больше не продает вид на жительство инвесторам.

Представители коалиционных партий, опрошенные телеканалом TV3, полностью согласились с тем, что вид на жительство должен быть отозван в случае выражения поддержки российской агрессии. В то же время коалиция обращает внимание на то, что применение закона еще нуждается в совершенствовании.

Между тем все партнеры по коалиции выражают концептуальную поддержку призыва президента продлевать вид на жительство лишь в редких исключительных случаях.

Представители правящей коалиции допускают, что изменения в закон могут быть приняты на осенней сессии, которая начнется в сентябре.

Уже сообщалось, что с предложением отменить выданные в Латвии виды на жительство и визы иностранцам, поддерживающим российскую агрессию, Левитс выступил в субботу, 13 августа, обращаясь к участникам 23-го слета политически репрессированных в Латвии.

Как сообщили агентству LETA в офисе президента, Левитс сообщил, что в последнее время не только в Латвии, но и в ряде европейских стран, особенно в Эстонии, Финляндии, которая непосредственно граничит с Россией, а также в Чехии, которая в настоящее время является страной председателем в Евросоюзе, дискуссия о российских туристах в Европе.

"Оправдано ли это политически и морально: пока российская армия убивает в Украине, российские туристы мирно отдыхают в Европе?" - риторически спросил президент.