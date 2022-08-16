Галерея ⟩ Аниме, косплей и виртуальная певица: латвийский Comic-Con отмечает 10-летие

На мероприятии можно будет открыть для себя и попробовать различные новые хобби на всевозможных стендах, лекциях и представлениях. На большой сцене можно будет увидеть несколько сотен выступлений косплея (костюмированное перевоплощение в персонажа игры/фильма) и K-Pop танцев (одно из самых популярных танцевальных направлений в мире). В зале будут расположены столы с гигантским LEGO городом, уникальными коллекциями кукол и другими редкими экспонатами. У посетителей будет возможность попробовать себя в историческом фехтовании, принять участие в турнирах по видеоиграм, узнать на практике, кто такие "ролевики". Полная программа и план стендов доступны на сайте мероприятия.

С 2013 года каждый UniCon посещало от 1000 до 10000 посетителей. В этом году на все конкурсы было получено рекордное количество заявок - около 100 участников ярмарки художников. Кроме того, более 30 косплееров в отдельной категории будут бороться за право отправиться в Лондон представлять страны Балтии на международном чемпионате Cosplay Central Crown Championships!

Видео: Трейлер UniCon 2022

Отдельно стоит упомянуть специальных гостей фестиваля: итальянского косплеера и актера Taryn (более полумиллиона подписчиков в TikTok) и выступление рожденной в Metaverse певицы Polar (более полутора миллионов подписчиков в TikTok). На мероприятии также можно будет встретить множество местных блогеров и создателей контента.

Билеты на UniCon можно приобрести на сервисе bilešu serviss или на входе на мероприятие!

Доступны билеты на 1 день (22 евро), 2 дня (30 евро).

Даты проведения мероприятия - суббота и воскресенье, 20 и 21 августа!