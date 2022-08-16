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Нагиев сообщил об уходе из шоу "Голос". Его заменит Лариса Гузеева

rus.tvnet.lv
Нагиев сообщил об уходе из шоу "Голос". Его заменит Лариса Гузеева
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Дмитрий Нагиев в кресле наставника шоу "Голос"
Дмитрий Нагиев в кресле наставника шоу "Голос" Фото: vk.com/voice1tv

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что в новом сезоне не будет вести программы шоу "Голос", передает Telegram-канал РБК.

"Я не буду ведущим ни в этой версии ["Голос 60+!"], ни в другой. Этот сезон как минимум", - цитирует шоумена издание.

Вместо него ведущей "Голос 60+" станет актриса и телеведущая Лариса Гузеева. По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, Нагиев решил взять "творческую паузу".

"В эфир Первого возвращается долгожданный "Голос", и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен", - сообщил Аксюта.

Сама Гузеева поделилась, что готова к критике и сравнению ее с Дмитрием Нагиевым. "В раскрученные проекты всегда сложно входить. Даже если прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий и народ кричал: "Аллилуйя! Мы вас ждали!". Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса... Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно", - сообщила она.

После начала войны в Украине Нагиев выставил в Instagram видео с песней группы "Аквариум", лидер которой Борис Гребенщиков жестко осудил военную агрессию России. Позднее он также опроверг слухи о своем отъезде из России. "Для тех, кто спрашивает, где я - здесь я. Тем, кто говорит: "Уезжай отсюда", - сам уезжай отсюда. Дима дома!" - заявил Нагиев.

Связана ли замена Нагиева на Гузееву с происходящим в Украине, пока доподлинно неизвестно.

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