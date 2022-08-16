Роланд Привертс, который в свое время стал известен в качестве наркобарона и наркокурьера, этим летом прибыл в Латвию. В беседе с изданием Kas Jauns он рассказал о своей даме сердца - Илве из Саулкрасты.
Латвийский актер-наркокурьер представил свою даму сердца
В Латвии Привертс проживает в Саулкрасты. "Вместе с женушкой", - сказал он. Сама Илва тоже из Саулкрасты.
"Меня привлекают странные люди, а Роланд именно такой - интересный, необычный, не такой как все. Вообще другой", - рассказывает Илва.
"До знакомства я о нем особо много не знала. Лишь то, что много лет назад слышала, что был такой наркокурьер. И это его прошлое меня не касается. Фильм Экиса по мотивам книги Роланда смотрела только после того, как уже познакомились".
Говоря о том, чем же Роланд привлек Илву, она говорит: "Улыбкой! Мы познакомились не на улице, не на сайтах знакомств, а через родственников".
Илва с Роландом проживают как в Латвии, так и были у него в Боливии. Илва рассказала, что однажды была задержана в Боливии. "На Новый год приехала в Гости к Роланду, а домой в тот раз летела одна. В аэропорту прошла все проверки, стояла в очереди на посадку в самолет, когда ко мне подошли два сотрудника Интерпола, попросили показать паспорт, сфотографировали его, а после этого мое имя было названо по громкоговорителям. Всю жизнь вспомнила, сердце билось как сумасшедшее. Хотелось сквозь землю провалиться.
Не понимала, чего от меня хотят, в один момент даже подумала, что Роланд мне "подкинул" так же, как это изображено в фильме о нем. Это был ужасный опыт".
Хотя Илва говорит, что за этот год, с тех пор как она была с Роландом, она приобрела бесценный жизненный опыт и выросла: "Да, я бросаюсь в авантюры, но заранее все планирую".
Жизнь в Боливии вместе с Роландом Илве нравится, хотя и в первые дни она думала, что "ужас, куда попала. Жуткая грязь, хотелось вернуться обратно в Европу. Фу! Однако, когда Роланд начал водить по окрестностям, понравилось. Интересная и красивая земля. Единственное - очень жарко. Я даже не понимаю, что надеть, все прилипает к телу! Единственное спасение - сидеть в бассейне целый день.
О Роланде Привертсе
Привертс несколько раз попадал в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками. Уже в начале 1999 года его вместе с тогдашним президентом Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой задержали в аэропорту Риги за попытку ввоза в Латвию почти двух килограммов кокаина. В ноябре 2000 года Верховный суд приговорил Привертса к шести годам лишения свободы, но он был досрочно освобожден.
В начале 2004 года Привертс был задержан в аэропорту Гуаякиль в Эквадоре. Рядом с ним было обнаружено 894 грамма кокаина.
В 2009 году Привертс был приговорен к восьми годам заключения в Финляндии за контрабанду кокаина из Южной Америки в Финляндию, Эстонию и Латвию.
В последние годы Привертс жил как в Латвии, так и в Боливии. Время кокаина и других наркотиков прошло. "Я не высовывался, был тихий и мирный, играл на бирже с интернет-валютами", - сказал он однажды в интервью Latvijas avīze.
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