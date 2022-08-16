Латвийский актер-наркокурьер представил свою даму сердца

Не понимала, чего от меня хотят, в один момент даже подумала, что Роланд мне "подкинул" так же, как это изображено в фильме о нем. Это был ужасный опыт".

Хотя Илва говорит, что за этот год, с тех пор как она была с Роландом, она приобрела бесценный жизненный опыт и выросла: "Да, я бросаюсь в авантюры, но заранее все планирую".

Жизнь в Боливии вместе с Роландом Илве нравится, хотя и в первые дни она думала, что "ужас, куда попала. Жуткая грязь, хотелось вернуться обратно в Европу. Фу! Однако, когда Роланд начал водить по окрестностям, понравилось. Интересная и красивая земля. Единственное - очень жарко. Я даже не понимаю, что надеть, все прилипает к телу! Единственное спасение - сидеть в бассейне целый день.

О Роланде Привертсе

Привертс несколько раз попадал в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками. Уже в начале 1999 года его вместе с тогдашним президентом Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой задержали в аэропорту Риги за попытку ввоза в Латвию почти двух килограммов кокаина. В ноябре 2000 года Верховный суд приговорил Привертса к шести годам лишения свободы, но он был досрочно освобожден.

В начале 2004 года Привертс был задержан в аэропорту Гуаякиль в Эквадоре. Рядом с ним было обнаружено 894 грамма кокаина.

В 2009 году Привертс был приговорен к восьми годам заключения в Финляндии за контрабанду кокаина из Южной Америки в Финляндию, Эстонию и Латвию.

В последние годы Привертс жил как в Латвии, так и в Боливии. Время кокаина и других наркотиков прошло. "Я не высовывался, был тихий и мирный, играл на бирже с интернет-валютами", - сказал он однажды в интервью Latvijas avīze.