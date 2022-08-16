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Музыкант латвийской группы упал в обморок во время концерта в Риге

rus.tvnet.lv
Музыкант латвийской группы упал в обморок во время концерта в Риге
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Фото: Evija Trifanova/LETA

В минувший четверг, 11 августа, в Верманском саду в Риге прошел концерт латвийской группы Eolika, на который собрались множество посетителей. Один из участников коллектива во время выступления не на шутку напугал поклонников.

Все музыканты EolikaОльга Раецка, Илона Степанова, Дайнис Добелниекс и Виктор Земгалс вышли на сцену в полном составе, однако после исполнения первой песни Noktirne Земгалс внезапно исчез, и концерт продолжился без него.

Земгалс рассказал изданию Privatā Dzīve, что ему неожиданно стало плохо: "Может, какой-то вирус, а может, от жары. Думаю, все будет хорошо", - сказал музыкант? который этой осенью отметит 70-летний юбилей

Квартет Eolika был основан летом 1980 года, следующие пять лет группа была одной из самых популярных в Латвии. За это время были созданы самые громкие хиты группы: Zemeņu lauks, Pasaule, pasaulīt, Āgenskalna tirgus rīts и др., также вышел второй большой альбом, в который попали самые популярные песни группы на тот момент. За время своего существования квартет дал более 4000 концертов, и его смело можно назвать одним из символов латвийской поп-музыки.

Подробнее о случившемся - в новом номере журнала Privatā Dzīve от 16 августа.

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