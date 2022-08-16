Музыкант латвийской группы упал в обморок во время концерта в Риге

Все музыканты Eolika - Ольга Раецка, Илона Степанова, Дайнис Добелниекс и Виктор Земгалс вышли на сцену в полном составе, однако после исполнения первой песни Noktirne Земгалс внезапно исчез, и концерт продолжился без него.

Земгалс рассказал изданию Privatā Dzīve, что ему неожиданно стало плохо: "Может, какой-то вирус, а может, от жары. Думаю, все будет хорошо", - сказал музыкант? который этой осенью отметит 70-летний юбилей

Квартет Eolika был основан летом 1980 года, следующие пять лет группа была одной из самых популярных в Латвии. За это время были созданы самые громкие хиты группы: Zemeņu lauks, Pasaule, pasaulīt, Āgenskalna tirgus rīts и др., также вышел второй большой альбом, в который попали самые популярные песни группы на тот момент. За время своего существования квартет дал более 4000 концертов, и его смело можно назвать одним из символов латвийской поп-музыки.

Подробнее о случившемся - в новом номере журнала Privatā Dzīve от 16 августа.