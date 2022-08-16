В честь Дня независимости Украины в Сигулде пройдет фестиваль воздушных шаров

Благотворительные полеты недалеко от Риги станут частью международного фестиваля Fly with Ukraine, который состоится на разных континентах планеты ко Дню независимости Украины. Благотворительный полет в Латвии организует компания mansPilots вместе с пилотами аэростатов Гирт Вилкс, Арнис Миккельсонс, Мартин Бригис и Кристап Фрикаусс.

Фестиваль воздушных шаров Фото: Пресс-фото

Участники фестиваля могут купить благотворительные билеты для полета на воздушном шаре или входные билеты. Стоимость благотворительного билета для полета на воздушном шаре составляет 180 евро. В наличии только 20 мест.

Остальные участники смогут посетить локацию старта благотворительного полета и поддержать Украину. Для этого необходимо купить входной билет за 5 евро. Прибыль с продажи благотворительных билетов будет передана для помощи украинцам в платформу UNITED24, которая является инициативой Президента Украины. Билеты доступны на сайте фестиваля.

Фестиваль воздушных шаров Фото: Пресс-фото

Благотворительный фестиваль в Латвии состоится 6 сентября. Дата может быть изменена в зависимости от погодных условий.

Организаторы фестиваля просят проверять обновленную информацию на странице мероприятия в Facebook.

"24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Погибли десятки тысяч украинцев. Это война не только против Украины, но и против европейских и общечеловеческих ценностей. Наш директор Сергей Скалько и несколько наших пилотов присоединились к вооруженным силам Украины, чтобы защитить независимость нашей страны, а также мирное небо для украинцев и всей Европы. Мы обращаемся к гражданам Латвии с предложением стать участниками нашего благотворительного фестиваля. Каждый может стать участником фестиваля и поддержать Украину. Для этого нужно купить благотворительный билет и посетить фестиваль", - сообщает руководитель фестиваля Виктор Шиян.

Фестиваль воздушных шаров Фото: Пресс-фото

К благотворительному фестивалю воздушных шаров Fly with Ukraine также присоединились пилоты из Боснии и Герцеговины, Румынии, Нидерландов, Канады, Польши, Франции, США, Великобритании, Южной Кореи, Молдовы, Чили и Германии.

Организатором благотворительного фестиваля Fly with Ukraine является "Украинское воздухоплавательное общество". На сайте мероприятия все желающие могут помочь в организации фестиваля в качестве волонтеров, партнеров или сделать пожертвование и получить почтой эксклюзивные сувениры.

Фестиваль воздушных шаров Фото: Пресс-фото