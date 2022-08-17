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Умер Вольфганг Петерсен - режиссер "Трои" и "Бесконечной истории"

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Умер Вольфганг Петерсен - режиссер "Трои" и "Бесконечной истории"
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Немецкий и голливудский режиссер Вольфганг Петерсен
Немецкий и голливудский режиссер Вольфганг Петерсен Фото: Скриншот с Telegram-канала "И Грянул Грэм"

Умер немецкий и голливудский режиссер Вольфганг Петерсен. Наибольшую известность ему принесли фильмы "Бесконечная история" (1984), "Враг мой" (1985), "Идеальный шторм" (2000) и "Троя" (2004).

 

Издание Deadline сообщает, что Петерсен умер в пятницу, 12 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе, но известно о его смерти стало только сейчас. Ему был 81 год, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Вольфганг Петерсен родился 14 марта 1941 года в Германии. Начинал карьеру ассистентом режиссера, потом учился в Академии кино и телевидения.

Первый успех и славу ему принес фильм "Подводная лодка" (1981) о миссии немецкой подводной лодки U-96 в годы Второй мировой войны. Кинолента получила шесть номинаций на "Оскар".

Режиссера приглашают в Голливуд, где он снимал фильмы с 1984 года.

В его фильмографии такие картины, как "Вдребезги", "На линии огня", "Эпидемия", "Самолёт президента", "Троя" и "Посейдон". Всего за свою карьеру он стал режиссером 31 фильма. Его последний фильм, "Четверо против банка", был снят в 2016 году.

Видео: трейлер из фильма "Бесконечная история"

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