Умер немецкий и голливудский режиссер Вольфганг Петерсен. Наибольшую известность ему принесли фильмы "Бесконечная история" (1984), "Враг мой" (1985), "Идеальный шторм" (2000) и "Троя" (2004).
Умер Вольфганг Петерсен - режиссер "Трои" и "Бесконечной истории"
Издание Deadline сообщает, что Петерсен умер в пятницу, 12 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе, но известно о его смерти стало только сейчас. Ему был 81 год, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Вольфганг Петерсен родился 14 марта 1941 года в Германии. Начинал карьеру ассистентом режиссера, потом учился в Академии кино и телевидения.
Первый успех и славу ему принес фильм "Подводная лодка" (1981) о миссии немецкой подводной лодки U-96 в годы Второй мировой войны. Кинолента получила шесть номинаций на "Оскар".
Режиссера приглашают в Голливуд, где он снимал фильмы с 1984 года.
В его фильмографии такие картины, как "Вдребезги", "На линии огня", "Эпидемия", "Самолёт президента", "Троя" и "Посейдон". Всего за свою карьеру он стал режиссером 31 фильма. Его последний фильм, "Четверо против банка", был снят в 2016 году.
Видео: трейлер из фильма "Бесконечная история"
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