Дополнена программа фестиваля The Best of "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

18 августа фестиваль "THE BEST OF Summertime - приглашает Инесса Галанте" откроется выступлением дуэта из Австрии Igudesman & Joo. Совместно с израильским контрабасистом-виртуозом Адамом Бен Эзра артисты представят латвийской публике новую искрометную программу под названием Play it Again. Шоу включает в себя лучшие номера дуэта.