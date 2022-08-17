Дополнена программа фестиваля The Best of "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

Организаторы фестиваля подготовили чрезвычайно насыщенную программу, в рамках которой перед зрителями в "Дзинтари" выступят звезды мировой сцены, сама оперная дива Инесса Галанте и ее друзья - прекрасные латвийские музыканты, а также особая гостья из Украины и лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте".

Фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" представит не только богатейшую музыкальную программу, но и порадует яркими творческими коллаборациями в сфере изобразительного искусства. Благодаря таланту латвийских художниц Кристины-Луизы Авотини и Элиты Патмалниеце выступления артистов на сцене "Дзинтари" будут сопровождаться уникальными декорациями.

Благодаря многолетнему сотрудничеству Фонда Инессы Галанте с инициатором и организатором Art Riga Fair и основательницей художественной галереи Happy Art Museum Галиной Максимовой, на территории "Дзинтари" во время фестиваля будут представлены самые известные работы этой арт-площадки. В их числе знаменитая «Русалка из Лиепаи» авторства Эгона Першевича, а также необычная скульптура Матиаса Янсонса «Болотный экспресс» - золотая рыбка, которая будет установлена таким образом, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к ней «на удачу».