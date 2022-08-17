С 18 по 21 августа в концертном зале "Дзинтари" состоится одно из самых грандиозных культурных событий года - музыкальный фестиваль мировой и классической музыки The Best of "Summertime - приглашает Инесса Галанте". Джаз, фанк, соул, зажигательные балканские ритмы, излюбленная классика, мировые сенсации и латвийские премьеры - ценителей искусства ждет невероятная кульминация летнего музыкального сезона.
Дополнена программа фестиваля The Best of "Summertime - приглашает Инесса Галанте"
Организаторы фестиваля подготовили чрезвычайно насыщенную программу, в рамках которой перед зрителями в "Дзинтари" выступят звезды мировой сцены, сама оперная дива Инесса Галанте и ее друзья - прекрасные латвийские музыканты, а также особая гостья из Украины и лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте".
Фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" представит не только богатейшую музыкальную программу, но и порадует яркими творческими коллаборациями в сфере изобразительного искусства. Благодаря таланту латвийских художниц Кристины-Луизы Авотини и Элиты Патмалниеце выступления артистов на сцене "Дзинтари" будут сопровождаться уникальными декорациями.
Благодаря многолетнему сотрудничеству Фонда Инессы Галанте с инициатором и организатором Art Riga Fair и основательницей художественной галереи Happy Art Museum Галиной Максимовой, на территории "Дзинтари" во время фестиваля будут представлены самые известные работы этой арт-площадки. В их числе знаменитая «Русалка из Лиепаи» авторства Эгона Першевича, а также необычная скульптура Матиаса Янсонса «Болотный экспресс» - золотая рыбка, которая будет установлена таким образом, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к ней «на удачу».
18 августа фестиваль "THE BEST OF Summertime - приглашает Инесса Галанте" откроется выступлением дуэта из Австрии Igudesman & Joo. Совместно с израильским контрабасистом-виртуозом Адамом Бен Эзра артисты представят латвийской публике новую искрометную программу под названием Play it Again. Шоу включает в себя лучшие номера дуэта.
19 августа под девизом "Юрмала будет танцевать" выступят мировые трендсеттеры в жанре балканской музыки, настоящие музыкальные хулиганы из Германии - Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar. Харизматичный кроссовер из панк-рока, регги, греческих, румынских и украинских традиций духовой музыки - так в нескольких словах можно описать жанровое разнообразие, которое создает Shantel со своим коллективом Bucovina Club Orkestаr.
Перед зрителями также выступит солистка Национального оперного театра Украины, обладательница лирического сопрано Ольга Матюшенко, вынужденная из-за военных действий покинуть родную страну. Матюшенко под аккомпанемент лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте" исполнит арии из оперы «Наталка Полтавка».
20 августа, в 18:00 в Малом концертном зале "Дзинтари" состоится особый концерт "Viva Любовь!". В вечере примет участие муза фестиваля Инесса Галанте и ее друзья- латвийские исполнители и музыканты, а также победители конкурса "Таланты Инессы Галанте". Оперная дива выступит совместно с одним из самых востребованных латвийских пианистов, лауреатом престижных мировых конкурсов Андреем Осокиным и контртенором Сергеем Егерсом.
Галерея: Анонс фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте"
Вечер уже в 20:00 продолжится выступлением легендарного нью-джаз коллектива из Германии Club Des Belugas. Джаз, фанк, соул, бразильские ритмы, лаунж и босса-нова - лишь часть музыкального репертуара "белуг". Гостей «Дзинтари» ждет знакомство с новой "жемчужиной" группы - шведской певицей Анной Лука (Anna Luca), которая очарует слушателей проникновенным вокалом и элегантной манерой исполнения.
21 августа, в 20:00, на заключительном вечере фестиваля cостоится латвийская премьера шоу-мирового бестселлера Piaf! The Show. Представление повествует о творчестве и жизни легенды французского шансона Эдит Пиаф, полностью погружая зрителя в атмосферу Парижа начала прошлого века. Шоу, вдохновленное фильмом "Жизнь в розовом цвете", и поставленное театральным режиссером из Ниццы Жилем Марсалой, через песни Пиаф и яркий визуальный ряд рассказывает историю великой шансонье, ставшей одним из символов Франции.
Кроме самого шоу латвийских поклонников легендарной французской шансонье в этот вечер ждет еще один сюрприз: уникальная возможность лично познакомиться с исполнительницей главной роли - актрисой Натали Лермитт и другими артистами Piaf! The Show и задать им интересующие вопросы. Встреча состоится в Малом зале концертного зала "Дзинтари" в 18.00.
На протяжении четырех вечеров на одной сцене с артистами мирового уровня будут выступать победители предыдущих конкурсов "Таланты Инессы Галанте": в комедийно-музыкальном шоу дуэта Igudesman & Joo примет участие Матвей Фокин (фортепиано), Катрина Анна Рандо (виолончель) и Марта Аурелия Рандо (cкрипка), вместе с зажигательными Shantel и его Bucovina Club Orkestar выступит Павел Васильков (аккордеон), в концерте Viva Любовь! примут участие баритон Даниил Кузьмин, солист ЛНО тенор Артем Сафронов, саксофонист Игнатий Тришкин, Александр Комка (фортепиано), а в заключительном мероприятии фестиваля - в музыкальном шоу "Piaf! The Show" - молодая талантливая пианистка Мелисса Таканбекова.
Билеты на фестиваль в сети Biļešu Paradīze: https://www.bilesuparadize.lv/ru/custompage/3066
Организатор фестиваля: фонд Инессы Галанте.
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