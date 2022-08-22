Подавляющая часть пунктов программы "Нового Единства" делится на три категории: "уже сделано", "сделается и без вас" и "почему за четыре года не сделали". Давайте разбираться, есть ли за всем этим что-то, что может стать причиной проголосовать за премьерскую партию?
Понятные выборы ⟩ Что обещает "Новое Единство"
Пришло время поговорить о, возможно, главной партии коалиции - премьерском "Новом Единстве". Еще четыре года назад они еле прошли в Сейм, а сейчас находятся на первом месте практически во всех предвыборных рейтингах.
Впрочем, историю "Нового Единства" и их непростой путь, а также выполнение/невыполнение обещаний я подробно описал в своей предыдущей статье про эту партию.
Обратим же свой взор в будущее. Полная программа здесь. А краткой версии в этот раз не будет. Объясню: я решил, что "Новое Единство" достойно более подробного разбора, и поэтому обо всех основных пунктах программы вы сможете прочитать ниже. А здесь их не будет, чтобы не повторяться и не тратить драгоценное место.
Связь с прошлым
Но начнем с "преамбулы". Я вообще очень люблю сравнивать предвыборные программы в 13-й и 14-й Сеймы. Сразу видно, какой путь проделала партия за четыре года. Вот, например, давайте сравним первые предложения.
2018 год - Чтобы формировать Латвию как национальное, европейское, социально справедливое государство; поднять благосостояние народа и создать условия для роста средней зарплаты до 1500 евро.
2022 год - "Новое Единство" формирует Латвию как национальное, европейское и демократическое государство, общество которого является образованным, здоровым и уверенным в будущем. Мы выступаем за сплоченную и единую политическую нацию. Мы едины в понимании честной, дальновидной и компетентной политики, укрепляя безопасность латвийского государства и поднимая благосостояние народа.
Сразу бросаются в глаза следующие вещи. Во-первых, "социальную справедливость" заменила "демократия".
Видимо, опасностей для нашего политического строя премьерская партия видит больше, чем угроз неравенства в обществе.
Во-вторых, пропала средняя зарплата в 1500 евро. И нет, мы ее не достигли, средняя брутто-зарплата в 2021 году составила 1297 евро (нетто, соответственно, 951 евро). Но, с другой стороны, никто и не обещал зарплату в 1500 евро. Были обещаны "условия для". И так как средняя зарплата продолжает расти - видимо, условия созданы и обещать больше не надо.
Ну и в-третьих, естественно, главным добавлением является фраза про "единую политическую нацию" и "безопасность латвийского государства". И да, именно это станет одной из главных тем программы, особенно в первом блоке.
Собственно, давайте по блокам и пройдемся. Их у партии пять, и, как я и сказал, в каждом я отдельно упомяну обещания "Нового Единства", чтобы у вас появилось общее представление о их приоритетах.
Защита страны и демократии
В этом блоке у нас 11 пунктов. Из которых 9 - уже выполнены или это процессы, которые идут и будут продолжать идти вне зависимости от того, будут избраны "Новое Единство" или нет (если только к власти не придут радикально другие люди).
Судите сами. Латвия и так основана на латышском языке, Сатверсме и европейских ценностях. Образование перейдет на госязык к 2025 году согласно уже осуществляемой реформе, ничего специально для этого делать не надо. Работа СМИ на госязыке обеспечивается все время. О качестве и разнообразии можно дискутировать, но это уже более детализированные вопросы.
Дальше идут обещания "усилить национальную идентичность и культурные ценности Латвии". Не очень понятно, что за этим стоит, но латвийская культура и идентичность всегда были приоритетами правительства, то есть "Новое Единство" обещает ничего не менять.
Суды у нас достаточно независимы. Настолько независимы, что их решения можно не выполнять (привет Нацобъединению от законопроекта о партнерских отношениях).
Войска НАТО уже в Латвии, и их присутствие будет усиливаться, пока идет война в Украине - опять-таки ничего дополнительно делать не надо. 2,5% от ВВП и так пойдет на оборону к 2025 году, этот законопроект был принят в марте.
Еще есть "развивать Европейский союз" (а что, мы последние 18 лет сознательно ему мешали?) и "поддерживать Украину в войне против России" (тут мы одни из европейских лидеров).
По итогам остается лишь два сравнительно новых пункта. И то - лишь частично.
- Способствовать профессиональной и мотивированной работе служб внутренних дел, модернизируя инфраструктуру и укрепляя внешнюю границу, во внутреннюю безопасность и общественный порядок вкладывая 2,5% от ВВП;
- Ввести эффективную, понятную населению систему гражданской обороны и кризисного управления.
В общем, в сфере обороны большая часть обещаний либо выполнена заочно, либо будет выполнена и так, а "Новое Единство" просто обещает не менять резко наш политический курс. Ну, спасибо и на этом.
Одинаковые возможности для всех
А здесь появляется моя вторая любимая категория - "а где вы были четыре года?". Я уже упоминал про нее, когда описывал программу "Для развития/За!". Судите сами.
Ввести регуляцию фактического совместного проживания - а где вы были четыре года? И конкретно тогда, когда ваши же партнеры по коалиции, Нацобъединение, проигнорировали решение суда Сатверсме?
Ввести пациент-ориентированное страхование здоровья - а где вы были четыре года? Особенно учитывая, что и в 2018 году "Новое Единство" обещало "государственную система страхования здоровья, в которой деньги следуют за услугами в государственных и частных лечебных учреждениях". А в итоге единственное, что поменялось за это время в страховании здоровья - увеличились расходы на эту систему в конце 2018 года.
Ввести мотивированное и эффективное управление страной и самоуправлениями, работающее на общее благо общества. Тут два варианта: либо "Новое Единство" обещает уже выполненное, либо признается, что последние четыре года управление страной было немотивированным и неэффективным. Что от премьерской партии звучит удивительно самокритично.
Еще одно уже выполненное обещание -"Дигитальная достижимость по всей территории Латвии". У нас и так-то 4G покрывает всю страну. Чего вы там достигать собираетесь?
Человеческий капитал
Первые два пункта - про способствование реэмиграции и продолжение проведения реформы образования - хоть и попахивают категорией "уже выполнено" (особенно второе), особого интереса не представляют. А вот дальше...
- Ввести обязательное среднее образование, включить в экзамены какой-либо из предметов естественных наук.
Первая часть пункта идет вразрез с той самой реформой, которую строчкой выше обещало продолжать "Новое Единство". Цитирую сайт Skola2030 - среднее образование и в дальнейшем будет добровольным.
Что касается экзамена по физике/химии/биологии, то зачем? Те, кто планирует карьеру в этих сферах, и так сдадут. А те, кто нет - это лишний стресс и отвлечет от других, более важных для них экзаменов.
- До 2026 года увеличить финансирование исследования и развития до 1,5% от ВВП.
Звучит классно. Вот только уже принят закон о том, что эта ставка будет достигнута в 2027 году. То есть, по сути, "Новое Единство" обещает сдвинуть график на год. Ну или можно не сдвигать и снова пообещать на выборах в 15-й Сейм.
- Как минимум два научных университета должны попасть в топ-500 международных рейтингов.
Да откуда это вечное желание конкурировать в среде, где конкуренция не предполагается? Отмечу, кстати, что четыре года назад "Новое Единство" хотело, чтобы один из университетов Латвии был в сотне лучших вузов ЕС. Но таких рейтингов нет, хорошо, что им кто-то об этом сказал.
Касательно же новой цели - я могу лишь сказать, что даже один латвийский вуз никогда не был в топ-500. В каких-то отдельных категориях радовали ЛУ и РТУ (причем даже в предыдущем году), но в целом - никогда.
Я не говорю, что это недостижимая цель. Но для этого надо что-то делать, а не писать во второй программе подряд.
- Обеспечить, чтобы заплата учителей на 20% превышала бы среднюю зарплату в стране.
Сектор "а где вы были четыре года?" на барабане? Забастовка не за горами, кстати. А вот, например, министр образования Анита Муйжниеце считает, что работают учителя маловато и вообще стоит продлить учебный год до Лиго.
В общем, единства в коалиции по вопросу об учителях - нет.
- Обеспечить доступность спортивных активностей для основы здорового общества.
А есть какие-то проблемы с доступностью спорта? Нет, понятно, всегда можно лучше и больше, но по большому счету? Тем более что в этом пункте опять нет конкретики. И, возможно, какие-то определенные дворы обрадовались бы баскетбольным площадкам или футбольным полям. Но в целом я не слышал, чтобы кому-то была недоступна физическая активность. Только если из-за лени, как в моем случае.
Природный капитал
Тут тоже хватает пунктов, которые выполняются и так. Причем и не Латвией даже, а Европой.
Климатическая нейтральность до 2050 года - это европейская стратегия, которую представили еще в ноябре 2018 года. Полная энергонезависимость от России - к этому многие страны идут с 24 февраля. Солнечные панели устанавливаются и так, спрос на них растет без участия правительства. А решение о строительстве терминала сжиженного газа было принято коалицией еще в апреле.
Что остается? Долгосрочное управление природными ресурсами (оказывается, его до сих пор не было); "зеленый" курс в соответствии с интересами жителей; поддержка энергоэффективных вложений - например, утепления домов.
Тут придраться не к чему, есть только стандартные вопросы по конкретике.
Индустриальный капитал
Пожалуй, меньше всего претензий у меня к этой части. На словах звучит логично: развивать регионы, сделать из Риги и округов единую метрополию, единая дигитальная система регионального управления, сделать управление госучреждениями прозрачным и так далее.
Ко всему этому только один вопрос: что мешало реализовать такие вещи в течение последних четырех лет? Но "Новое Единство" всегда может ответить: пандемия и война.
Проблема в том, что четыре года назад такие цели "Новое Единство" вообще перед собой не ставило. Так что тут вопрос - это они углубились в новую сферу или просто нашли популярную тему для обещаний. Как четыре года назад, например, приснопамятное "принимая новое регулирование - отменить два существующих правила".
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Если "Новое Единство" попадет в коалицию, то их будет сложно обвинить в недостижении целей. Но в этом будет не так много их заслуг. Они просто обещают не менять уже существующий порядок дел.
Все остальное - это либо общие слова без конкретики, либо что-то невыполнимое, либо зависящее от Европы и соседей.
Оставшиеся же идеи - как бы вы к ним ни относились - вызывают только вопросы о сделанном за последние четыре года.
Кто виноват в том, что учителя доведены до крайности? Кто не ввел прозрачное управление госучреждениями? Кто не принял закон о партнерских отношениях? Кто за полгода войны у соседей так и не ввел "понятную населению систему гражданской обороны и кризисного управления"?
Конечно, нельзя ожидать всего, везде и сразу. И критиковать правительство за то, что в Латвии не идеальная ситуация - удел вечных оппозиционеров и популистов.
Но все-таки от этой программы веет не "продолжим идти по выверенному курсу", а "ну со второго раза у нас получится лучше - поверьте нам".
Поверим ли?
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