Понятные выборы ⟩ Что обещает "Новое Единство"

Касательно же новой цели - я могу лишь сказать, что даже один латвийский вуз никогда не был в топ-500. В каких-то отдельных категориях радовали ЛУ и РТУ (причем даже в предыдущем году), но в целом - никогда.

Я не говорю, что это недостижимая цель. Но для этого надо что-то делать, а не писать во второй программе подряд.

Обеспечить, чтобы заплата учителей на 20% превышала бы среднюю зарплату в стране.

Сектор "а где вы были четыре года?" на барабане? Забастовка не за горами, кстати. А вот, например, министр образования Анита Муйжниеце считает, что работают учителя маловато и вообще стоит продлить учебный год до Лиго.

Пикет работников образования у Сейма Фото: Zane Bitere/LETA

В общем, единства в коалиции по вопросу об учителях - нет.

Обеспечить доступность спортивных активностей для основы здорового общества.

А есть какие-то проблемы с доступностью спорта? Нет, понятно, всегда можно лучше и больше, но по большому счету? Тем более что в этом пункте опять нет конкретики. И, возможно, какие-то определенные дворы обрадовались бы баскетбольным площадкам или футбольным полям. Но в целом я не слышал, чтобы кому-то была недоступна физическая активность. Только если из-за лени, как в моем случае.

Природный капитал

Тут тоже хватает пунктов, которые выполняются и так. Причем и не Латвией даже, а Европой.