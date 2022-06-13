Историческая справка

Программа и выполнение

Вердикт

Как получить меньше всего мест в парламенте, потом все равно стать формирующей правительство партией и в итоге поднять себя до первого места в предвыборных опросах? Не имею ни малейшего представления, но "Новому Единству" это удалось. Возможно, дело в выполненных обещаниях? Давайте посмотрим.

Историческая справка

У этой партии, или, вернее, объединения, тоже не самая простая история. Несравнимо с Нацобъединением, конечно, но все же.

Началось все в 2002 году, когда, по инициативе Эйнара Репше (да-да, снова его инициатива, уже третья) была образована партия "Новое время". Кстати, одним из со-основателей партии был и нынешний премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

На своих первых же выборах, в том самом, 2002 году, "Новое время" получило 26 мест в Сейме, а Репше, благодаря этому, стал премьер-министром.

Кришьянис Кариньш и Эйнар Репше, 2007 год ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

Но потом партия начала терять свою популярность, и в 2011 году появилось объединение "Единство". В него кроме "Нового времени" входили две партии, образованные в 2008 году: "Гражданский союз" (в правлении которого можно заметить знакомые фамилии вроде Карлиса Шадурскиса и Илзе Винькеле) и "Общество для другой политики" (тоже есть известные люди, например, Алексей Лоскутов и Артис Пабрикс).

Забавны политические направления объединившихся партий. Либеральное "Новое время", консервативный "Гражданский союз" и социал-демократическое "Общество для другой политики". Какая же была заявленная политическая идеология "Единства"? Либеральный консерватизм.

"Единство" крайне успешно выглядело на выборах: 33 места в 10-м Сейме, 20 мест - в 11-м. В 2014 году в "Единство" вступили очень многие члены "Партии реформ" Валдиса Затлерса, и в 12-м Сейме "Единство" получило 23 места.

Кроме того все это время партия была представлена в правительстве. Представители партии были премьерами с 2011 года по 2016-й (Валдис Домбровскис и Лаймдота Страуюма), а с 2016-го по 2019-й в правительстве Мариса Кучинскиса (Союз "зеленых" и крестьян) у "Единства" было пять министерских кресел.

А в 2018 году к "Единству" присоединился ряд региональных партий: "Латгальская партия", "Кулдигскому краю", "Тукумсу и Тукумскому краю", "Валмиере и Видземе" и "Екабпилсская региональная партия". Так и появилось "Новое Единство".

И, неожиданно, на выборах в 13-й Сейм объединение показало худший для себя результат - всего 6,7% голосов избирателей. Никто из прошедших в Сейм партий не получил меньше мест в парламенте - всего 8.

Тем не менее из-за неразберихи с постом премьер-министра и сложных переговоров пяти коалиционных партий именно представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш стал главой правительства. Благодаря чему объединение получило три министерских кресла (кроме премьерского еще посты министра иностранных дел и министра финансов - Эдгар Ринкевич и Янис Рейрс, соответственно).

Янис Рейрс и Эдгар Ринкевич ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сейчас, за несколько месяцев до выборов в 14-й Сейм, именно "Новое Единство" лидирует в соцопросах граждан. Но есть ли в этом заслуга выполненных обещаний? Давайте выяснять.

Программа и выполнение

Традиционно - полностью программу вы можете прочитать здесь, а в статье будут представлены те моменты, которые можно оценить, и которые мне показались наиболее важными и заметными.

Экономика знаний

Начальная и основная школа ближе к дому

Один из университетов Латвии в сотне лучших вузов ЕС, еще два - в списке самых престижных

Количество школ сокращается (с 748 в 2017/18 уч.г. до 678 в 2021/22 уч.г.), причем во всех категориях, включая начальные и основные школы. Чисто математически - меньше школ значит, что, в среднем, ученики будут тратить больше времени на дорогу до школы.

С вузами не очень ясно, по какой именно метрике предлагает определять качество вузов "Новое Единство". Чаще всего для сравнений вузов используется QS World University Rankings, его возьмем и мы.

Отмечу на полях, что отдельного официального рейтинга университетов Европы нет, но я упомяну на каких местах находятся университеты Латвии именно по континенту.

Рижский технический университет (RTU) по миру находится в категории 751-800 место, по Европе это в четвертой сотне. Еще в 2018 году находился в категории 651-700 место.

Рижский университет им. Страдиня (RSU) - по миру категория 801-1000 место (за четыре года позиция не изменилась), Латвийский университет (LU) - по миру категория 1001-1200 место (в 2018 году находился в категории 701-750 место), по Европе, как вы понимаете, еще ниже RTU.

В других рейтингах ситуация не лучше. Так что цель не просто не достигнута, за четыре года ситуация с высшим образованием стала только хуже.

RTU, LU и RSU ФОТО: Paula Čurkste, Ieva Lūka/LETA

Здравоохранение

Государственная система страхования здоровья, в которой деньги следуют за услугами в государственных и частных лечебных учреждениях

Бесплатная ежегодная профилактика здоровья

Качественная, доступная медицинская помощь по всей Латвии, единые стандарты здравоохранения

Сниженные цены на лекарства, введя честную конкуренцию

В конце 2018 года были достаточно сильно увеличены расходы на страхование здоровья. Собственно, это единственное изменения в государственной системе страхования. Приснопамятная попытка перейти на "две корзины" была отложена до введения налоговой реформы и благополучно забыта.

Никакой бесплатной ежегодной профилактики здоровья нет и даже не планировалось.

Качество медицинской помощи объективно оценить сложно. Что касается "по всей Латвии", то число врачей продолжает снижаться, поэтому и получить помощь становится все сложнее. Что касается "единых стандартов", то они существуют с 1997 года и прописаны в Законе о лечении. Если же "Новое Единство" имело в виду другие стандарты, то они не были приняты или хотя бы предложены.

И цены на лекарства... "Новое Единство" - это третья коалиционная партия (вместе с KPV LV и "Консервативными"), которая среди своих целей поставила снижение цен на лекарства. Как так вышло, что цены не снизились, а даже и немного поднялись?

Благополучие семей

Более широкая программа жилья для молодых семей

Упорядочение рынка аренды, поддержка строительства жилых домов

Снижение налогов на низкие зарплаты, повышая необлагаемый минимум и льготы на иждивенцев

Увеличить необлагаемый минимум для пенсий, пересчитать пособия, пенсии для людей с инвалидностью

Как там молодым, но многодетным семьям приобрести жилье и, правда, стала проще. 1 июля 2020 года начала работу программа Balsts.

По поводу рынка аренды. С одной стороны, именно 13-й Сейм принял закон об аренде, который вступил в силу 6 апреля 2021 года. С другой, разработан был закон еще в 12-м Сейме, и даже успел пройти первое чтение. После чего 13-му Сейму понадобилось два с половиной года, чтобы все-таки его принять. Видимо, очень внимательно читали.

Третья и четвертая цели были выполнены практически полностью, подробнее я об этом писал в предыдущих статьях (потому что обещали это практически все коалиционные партии).

Справедливость, дееспособная судебная система

Открытое голосование Сейма за президента Латвии

Публиковать материалы общественно важных дел, в которых участвуют госчиновники

Опубликовать архивы КГБ, дела лиц Коммунистической партии Латвийской ССР

Разбирательство дела в течение двух лет

Открыть рынок для международных специалистов по администрированию неплатежеспособности

Достаточно ресурсов для эффективного расследования экономических преступлений

Начнем с выполненных целей. За нового президента Латвии - Эгила Левитса - голосовали открыто; архивы КГБ опубликовали; для расследования экономических преступлений создали аж целый новый суд - по экономическим делам.

Документы КГБ ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С остальным похуже. Материалы общественно важных дел не публикуются, хотя к этому же и в 2021 году призывал генпрокурор Юрис Стуканс. Принципиальной разницы в длине разбора дел тоже не случилось, а рынок "администрирования неплатежеспособности" для международных специалистов не был открыт. Cреди требований к администраторам неплатежеспособности есть, например, "знание госязыка на высшем уровне". Кстати, требования не менялись с 2017 года, да и инициатив подобных не было.

Производительность, творчество, экспорт

Удвоить капитал ALTUM на поддержку предприятий по экспорту, инновациям и технологиям

Обязательное декларирование доходов для экономически активных жителей

Упорядочение сети автомобильных дорог

Общий бюджет Altum с 2018 по 2021 год вырос примерно в два раза. При этом с 2015 по 2018 годы он вырос меньше чем на 20%. В бюджетах нет отдельной графы для "предприятий по экспорту, инновациям и технологиям", но общее разделение осталось примерно тем же.

А вот правила относительно того, кто именно обязан декларировать доходы, за время 13-го Сейма не изменились.

Программа по упорядочению сети автомобильных дорог была принята еще в 2014 году, и с тех пор не то чтобы сильно менялась. Так что тут "Новое Единство" просто запрыгнуло на уже существующее движение. Но надо сказать, что, если с 2017 по 2021 год бюджет Фонда государственных автодорог составлял чуть более 200 млн евро, то в 2022 бюджет резко вырос до почти 330 млн (все сметы можно найти здесь).

На содержание дорог уходит до 43,8 млн евро. ФОТО: LAU/publicitātes

Мотивированное государственное управление

Цель управления - поддерживать, а не наказывать

Вознаграждение в соответствии с результатами работы, предусматривая ответственность за невыполненное

Региональная политика, направленные на сильные края

Ввести референдумы в самоуправлениях

Первые две цели я привел только в качестве примера внутренних противоречий. Или какая именно ответственность без наказаний предусматривается?

Что касается региональной политики, то давайте посмотрим на бюджеты самоуправлений.

В 2018 году общие доходы самоуправлений составили 2 821 872 266 евро. Из них Рига - 924 747 469 евро; другие города (не считая Екабпилса и Валмиеры - после административно-территориальной реформы они не считаются городами, поэтому в бюджете 2021 года уходят к регионам) - 488 030 644 евро; все остальные регионы - 1 409 094 153 евро.

Сравниваем с 2021 годом. Общие доходы - 3 005 774 062 евро. Из них Рига - 984 824 167 евро; другие города - 499 816 682 евро, все остальные регионы - 1 521 133 213 евро.

То есть доходы именно регионов за три года выросли на 8%. А инфляция евро с апреля 2018 по декабрь 2021 - 10,8%. Вот такие сильные регионы. И это я еще не учитываю дикую инфляцию первой половины 2022 года.

Закон о референдумах в самоуправлениях был подписан Эгилом Левитсом, но вступит в силу только в 2024 году. Так что тут выполнение цели - на ваше усмотрение.

Э-управление, нулевая бюрократия

Принимая новое регулирование - отменить два существующих правила

Запретить государственным и муниципальным учреждениям требовать от жителей справки о имеющейся в их распоряжении информации

Удобное э-управление, централизованная стратегия для ее ввода

Персонализированные оплачиваемые государством услуги в электронной среде

Первое обещание красиво звучит, но на практике не применялось.

Информации о том, что государственным и муниципальным учреждениям кто-то запрещал что-то требовать я также не нашел. Никаких изменений в законе об устройстве государственного управления относительно этого вопроса не было.

Госуправление действительно значительно перешло в электронную среду, во многом, правда, это произошло из-за пандемии Covid-19, которая значительно ускорила наши достижения в электронном управлении.

Энергетическая независимость, чистая среда

Углеродно-нейтральная экономика

Развивать технологии энергоэффективности и обновляемых ресурсов, их экспорт

Ввести оборотную экономику, в том числе систему депозита упаковки напитков

Стимулирующие развитие для производств цены на электроэнергию

Первые две цели достаточно обширны, чтобы сказать - да, что-то выполняется. Принимаются изменения в законопроектах, есть стратегия, есть прописанные приоритеты в Национальном плане развития 2021-2027. Можно ли делать больше? Наверное, но данные обещания выполняются.

Тароматы ввели, и ими активно пользуются. А во со стимулирующими ценами на электроэнергию проблемы. Причем как у производств, так и у обычных граждан. Конечно никто не могу прогнозировать пандемию, а потом войну. Но факт остается фактом - особенной стимуляции производства не вышло - рост всегда остается в пределах 10% от прошлого года (причем рекордный рост был в 2010 и 2017 годах).

Бюджет ЕС для роста

Реализовать проект Rail Baltica

Более доступные Латвии фонды ЕС, их использование для сбалансированного развития регионов

Приближенные к уровню ЕС прямые платежи по сельскому хозяйству

Фонды ЕС для развития технологий на экспорт, индустриальной зоны, культурного и природного наследия

Реализация проекта Rail Baltica проходит по плану. Фонды ЕС для Латвии доступны и они стали больше (в период 2014-2020 - 4,4 млрд евро, в период 2021-2027 - 10,5 млрд евро). Причем значительная часть направлена как раз на развитие регионов и в Когезионный фонд, а также сельское хозяйство.

Начало строительства путепровода на улице Лачплеша в Риге в рамках проекта Rail Baltica ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прямые платежи по сельскому хозяйству выросли, в том числе, и благодаря связи с ЕС.

Так что первые три цели выполнены, а вот с четвертой - неудача.

Безопасность Латвии

Постепенно увеличить оборонный бюджет до 2,5% от ВВП

Постоянное присутствие союзников по НАТО

Сильная Земессардзе с личным составом до 20 тысяч человек

Тут прогресс очевиден (во многом, конечно, из-за войны в Украине, но тем не менее), хотя полностью выполнена только вторая цель. Оборонный бюджет в 2022 году составляет 2,2% от ВВП и к 2025 году должен достигнуть заявленных 2,5%.

А вот с Земессардзе нехорошо получилось. В 2018 году в Земессардзе насчитывалось 8000 человек, а на 1 апреля 2022 года - снова 8000 человек. На сайте Земессардзе, правда, личный состав оценивает в 8800, но там и данные о новых заявках лишь за 2020 год, так что доверять сложно.

Сама Земессардзе заявляет, что их цели увеличить личный состав в 2024 году к 10 тысячам, в 2027 году - к 12 тысячам. В общем, откуда в программе "Нового Единства" взялось фантастическое число - 20 тысяч - не ясно.

Инклюзивное общество

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - в семьях или детских поселках SOS

Мотивировать предприятия оборудовать рабочие места в соответствии с потребностями людей с инвалидностью

Принять юридическое регулирование фактической совместной жизни

Чтобы усилить негосударственные организации, включить поддержку организациям общественной помощи в оправданные расходы

Число сирот действительно снизилось, но еще около 500 человек остаются в детских домах. А в детских поселках SOS тем временем сложилась "критическая ситуация".

Есть программы, направленные на субсидирование рабочих мест для людей с инвалидностью. Причем, как и принятые в 2015 году, так и, например, в 2021-м.

Но речь в цели шла конкретно про оборудование рабочих мест. И вот относительно этой проблемы я не нашел ничего, кроме буклета, изданного еще в 2017 году.

Закон о партнерских отношениях принят не был. Нацобъединение своих позиций не сдало, а договариваться с внекоалиционными депутатами никто не стал. И это не просто невыполнение обещания, но и нарушения постановления Конституционного суда.

Ну и четвертый пункт... Я, возможно, что-то неправильно понял. Но включение пожертвований организациям, у которых есть статус sabiedriskā labuma organizācijas в оправданные расходы было в законе Латвии с 2005 года (по сути, с того момента, как у нас есть закон об организациях общественной помощи).

Причем нынешняя формулировка этого пункта не менялась с 2011 года. В общем, классное обещание.

Вывод

"Новое Единство" оказалось единственной партией, у которой получилось объединить пять партий в одну коалицию и создать рабочее правительство. Да еще и удержать это правительство рекордный срок (с рекордным же количеством внутренних изменений, но ладно уж).

А вот с выполнением собственных обещаний хуже. Вернее как, в целом, доля выполненного не такая уж и низкая. Особенно сравнивая с "Для развития/За!" и KPV LV. Вот только подавляющая часть этих обещаний либо уже была выполнена, либо базировалась на уже существующих тенденциях.

Сюда же отправляются, мягко говоря, не совсем четко сформулированные цели. Тут все по лекалам Нацобъединения: поддержим рост, открыть рынок, сильные края. Никакой конкретики.

И при этом хватает важных целей, которые не были выполнены: закон о совместном проживании (он же - закон о партнерских отношениях), численность Земессардзе, качество и доступность образования.

В итоге - честь и хвала "Новому Единству" за какое-никакое удержание коалиции, но вот у их избирателей вполне могут возникнуть вопросы относительно исполнения целей.

"Понятные выборы" - это серия публикаций от RUS TVNET и рубрики "Липину интересно". Уже 1 октября в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. В первой части этой серии мы рассматриваем, справились ли партии, прошедшие в 13-й Сейм, со своими обещаниями четырехлетней давности. Во второй части - изучим новые программы, которые партии представят потенциальным избирателям.