В конце июля популярная исполнительница Анна Седокова впервые решила рассказать подписчикам, что пес Мамба, которого они с Янисом Тиммой завели вместе, трагически погиб. Теперь супруги завели нового питомца.
Видео ⟩ Седокова рассказала о секретном подарке для Тиммы
"Знакомьтесь, наше маленькое чудо", - написала Анна Седокова под красноречивым видео, в котором они с семьей встречают нового четвероногого любимца.
Ранее она рассказывала, что вся семья очень тяжело пережила смерть американского булли Мамбы.
"Мамбы больше нет. Он на небе. Это случилось давно. У нас просто не было сил сказать. Этот год был сложным для нас и нашей семьи", - призналась Анна в Instagram. Она объяснила, что это была не просто собака, а она потеряла самого близкого друга: "Мы потеряли нашего Мамбу, который был нам сыном, братиком и просто всем".
"Когда не стало Мамбы, в нашей семье и сердцах образовалась большая пустота. Не было ни дня, когда мы его не вспоминали. Не было ни дня, когда я не видела мужа, рассматривающего фото щенков.
"Он был моим лучшим другом", - однажды сказал мне муж про Мамбу", - вспоминает артистка.
Эти слова помогли ей решиться. Она сделала Янису подарок ко дню рождения. С ее слов, она нашла собаку, "которую найти было невозможно".
"Но я нашла. Ведь люблю тебя очень, Янис Тимма. Добро пожаловать в семью, малыш", - заключила Седокова.
В начале июля Анна Седокова рассказала своим фолловерам, что решила дома воссоздать музыкальную студию. Для этого ей необходима аппаратура. Певица не стала скрывать, что купить музыкальные инструменты ей помог супруг Янис Тимма. Он без лишних слов приобрел все, что Анне было нужно.
С начала войны в Украине Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост и делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми. Отдельно знаменитость много писала о роженицах, которые находились в подвалах, о детях. Внезапно Анна закрыла публичный доступ в свой Instagram-профиль и на время пропала. После она поделилась ссылкой на свой Telegram-канал и пригласила туда своих подписчиков. Сейчас звезда с семьей находится в США и перевела туда весь свой бизнес.
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