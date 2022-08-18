Видео ⟩ Седокова рассказала о секретном подарке для Тиммы

"Мамбы больше нет. Он на небе. Это случилось давно. У нас просто не было сил сказать. Этот год был сложным для нас и нашей семьи", - призналась Анна в Instagram. Она объяснила, что это была не просто собака, а она потеряла самого близкого друга: "Мы потеряли нашего Мамбу, который был нам сыном, братиком и просто всем".