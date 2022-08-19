Первыми политиками в рамках нового сезона "Кто вам платит?/Дебаты", посвященного приближающимся выборам в Сейм, стали сопредседатель правления партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева и новоиспеченный член партии "Для развития/За!" Вячеслав Домбровский. Оба русскоязычных политика выступили за снос памятника в Пардаугаве.
"С уважением и без шоу". Русскоязычные политики о сносе памятника в Пардаугаве
В рамках блиц-опроса и Ненашева, и Домбровский на вопрос "Нужно ли демонтировать памятник советским воинам в Пардаугаве?" ответили утвердительно. Последний добавил - "к сожалению".
Отвечая чуть более развернуто, политик от "Прогрессивных" - партии, которая входит в правящую коалицию в Рижской думе, ответственную за снос памятника в столице, - процитировала мэра Мартиньша Стакиса:
"Сноситься будет. Как сказал мэр, скажем так, с уважением и без шоу".
Ненашева не исключает, что могут быть провокации, но это не отменяет того, что сносить монумент необходимо. Подробностей, когда и как именно это будет сделано, столичная дума не раскрывает.
Вячеслав Домбровский признает, что русскоязычной аудитории в Латвии принять необходимость сноса памятника особенно сложно, учитывая многолетнее молчание латышей о своем отношении к мероприятиям в парке Победы.
"Я думаю, что ни я, ни Антонина не будут в первых рядах, ни во вторых, вообще ни в каких, которые будут сносить его. Но надо понять - и это трудно, потому что другая часть населения очень много лет свои эмоции, по крайней мере явно, не выражала, - что абсолютное большинство нашего общества крайне негативно относится как к этому памятнику, который для них символизирует не освобождение, а оккупацию, депортации, так и к тому, что там происходило каждый год 9 мая, а в этом году еще и 10 мая благодаря многим, что там устроили", - развил мысль политик из партии "Для развития/За!".
"Как кто-то метко подметил, у нас большинство, которое долго вело себя как меньшинство, и меньшинство, которое долго вело себя как большинство", - подытожил он.
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