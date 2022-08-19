"С уважением и без шоу". Русскоязычные политики о сносе памятника в Пардаугаве

"Я думаю, что ни я, ни Антонина не будут в первых рядах, ни во вторых, вообще ни в каких, которые будут сносить его. Но надо понять - и это трудно, потому что другая часть населения очень много лет свои эмоции, по крайней мере явно, не выражала, - что абсолютное большинство нашего общества крайне негативно относится как к этому памятнику, который для них символизирует не освобождение, а оккупацию, депортации, так и к тому, что там происходило каждый год 9 мая, а в этом году еще и 10 мая благодаря многим, что там устроили", - развил мысль политик из партии "Для развития/За!".