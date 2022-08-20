"Если буду слабой - ему будет еще сложнее". Как украинка борется за спасение мужа - "азовца" из плена

- Об этом я узнала еще до того, как эта новость разлетелась по Интернету. Мне об этом рассказали знакомые, которые остались в Мариуполе из-за обстоятельств. Сказали, что россияне планируют провести суд над украинскими солдатам в филармонии, так как это единственное более-менее уцелевшее административное здание.

Показательный суд - это характерно для россиян - они любят театральность, а кроме нее ничего предоставить людям не могут: ни место проживания, ни работу, ни медицинское обслуживание. Ничего, одни обещания о процветании города в будущем, которое никогда не произойдет под властью РФ.

- Во-первых, я считаю, что жизнь нам не дает те испытания, которые мы не можем пройти. Если это происходит в моей жизни - значит, я смогу выстоять. Во-вторых, я знаю, что у нас с мужем были прекрасные отношения и у нас с ним ментальная связь, поэтому если я буду слабой, то ему будет еще сложнее. Меня подбадривает мысль о том, что после таких жизненных трудностей, мы обязаны обрести счастье - мир должен нас вознаградить за все пережитые страдания. Я верю, что мой супруг вернется. И когда он выйдет из плена, я обниму его, прижму к себе и не буду отпускать - каждое мгновение с ним буду ценить еще больше.