Бесплатные обеды для всех рижских школьников сохранятся до конца сентября

Как сообщалось, ранее Рижская дума приняла решение о том, что некоторым родителям придется доплачивать 1-2 евро в день за обед ребенка в образовательном учреждении, а некоторые дети получат бесплатные обеды.

Ратиника пояснила, что в начале учебного года, когда завершается комплектация классов и родители детей принимают решения о смене школы, бесплатные обеды еще сохранятся для всех.

С октября же планируется ввести софинансирование обедов родителями учащихся старших классов для покрытия разницы между ценой, определенной в результате государственной закупки услуг общественного питания, и дотацией самоуправления.

Бесплатные обеды сохранятся для всех социально уязвимых категорий населения: детей из малообеспеченных, нуждающихся, многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей-сирот.

Упомянутый вопрос будет рассмотрен сегодня в комитете Рижской думы по образованию, культуре и спорту.