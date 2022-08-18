В Елгаве мать сообщила о пропаже ребенка только через пять часов после его исчезновения

Полиция сразу же приступила к розыску пятилетней девочки, но примерно через час она сама вернулась к месту своего проживания. Государственная полиция подчеркивает, что одной из самых ответственных и важных задач родителей является забота о здоровье, жизни и безопасности детей.

В среду, 17 августа, женщина 1992 года рождения, уроженка Елгавы, пошла со своим старшим ребенком в Управление по делам гражданства и миграции для оформления документов, а ее пятилетняя дочь осталась играть во дворе жилого дома без присмотра со стороны взрослых или лиц не моложе 13 лет. Вернувшись около 13:30, женщина обнаружила, что ее ребенка во дворе нет.

Не сообщив о случившемся в полицию, женщина около пяти часов пыталась найти дочь самостоятельно. Однако поняв, что для поиска требуется помощь профессионалов, сообщила о пропаже ребенка в Государственную полицию только около 18:40. К поискам девочки 2017 года рождения были незамедлительно привлечены бригады Елгавской муниципальной полиции и Государственной полиции, но примерно через час, около 19:40, она вернулась домой.

К счастью, это дело закончилось благополучно, однако просим родителей не бросать вызов судьбе - не оставлять своих детей без присмотра, а также вовремя сообщать о пропаже в Государственную полицию, чтобы поиски могли начаться как можно скорее.

Полиция обращает внимание на то, что Закон о защите прав детей предусматривает, что родители или лицо, под опеку или надзор которого передан ребенок, обязаны не оставлять ребенка в возрасте до семи лет без присутствия взрослого или по крайней мере 13-летнего подростка. За неисполнение обязанностей по уходу за ребенком применяется предупреждение или штраф в размере до 210 евро.