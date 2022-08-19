"Нет" - новый триллер от Джордана Пила про инопланетян и кино

Джордан Пил начал свою карьеру в комедии, но своим же первым полным метром "Прочь" сразу закрепился среди современных классиков триллера и саспенса. Второй проект - "Мы" - был, в целом, принят холоднее (хотя вот Андрею Тимофееву нравится больше), но остался в памяти хорошим хоррором.

В новом фильме Пил решил замахнуться на новые высоты. Таких широких кадров и глобальных спецэффектов он еще не использовал. Кто-то сравнивает эту картину с "Челюстями" Стивена Спилберга, кто-то со "Знаками" М. Найта Шьямалана.

При этом хватает и критиков. От простых зрителей - до мировых звезд, вроде Логана Пола, который совсем не понял, о чем картина.

Разобраться решили и ведущие "Кина - будет!". "Нет" - это разочарование или новая взятая высота для Пила? Что символизируют инопланетяне и при чем тут обезьянка-телезвезда? Обо всем этом в новом выпуске видеоподкаста!