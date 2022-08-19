Музыкант Янис Юбалтс про закулисье концертов Prāta Vētra

Группа Prāta Vētra уже несколько десятков лет выступает на больших и малых сценах, поэтому может показаться, что мандраж перед концертами давно в прошлом. В программе Радио SWH "С песней о жизни" гитарист Янис Юбалтс рассказал, что волнение никуда не исчезло и присутствует на каждом концерте. Он также указал на то, что сложно передать те эмоции, которые получаешь от зрителей, надеясь, что они получат то же самое в ответ.