Группа Prāta Vētra уже несколько десятков лет выступает на больших и малых сценах, поэтому может показаться, что мандраж перед концертами давно в прошлом. В программе Радио SWH "С песней о жизни" гитарист Янис Юбалтс рассказал, что волнение никуда не исчезло и присутствует на каждом концерте. Он также указал на то, что сложно передать те эмоции, которые получаешь от зрителей, надеясь, что они получат то же самое в ответ.
Музыкант Янис Юбалтс про закулисье концертов Prāta Vētra
"Есть волнение. Оно по-прежнему на каждом концерте",
- признается Юбалтс. "Первый концерт был в Елгаве, и это волнение было больше, как и перед первым концертом, но даже сейчас, когда мы были в Валмиере, это волнение никуда не исчезло. И в Даугавпилсе оно тоже не исчезло".
Именно в Даугавпилсе было ощущение, что разыграется сценарий предыдущего тура, когда на протяжении всего концерта шел дождь, но в тот момент, когда надо было выходить на сцену, грозовые тучи исчезли и появилась красивая радуга - как знак того, что все будет хорошо.
"Людям, я думаю, понравилось так же, как и нам, и как-то возникло очень сильное чувство единения", - говорит гитарист о концерте.
"Это даже сложно описать. Подобно книгам, мы сами можем представить, о чем думает главный герой, что он рассказывает или описывает, например, место или событие.
Кроме того, мне будет очень сложно передать эмоции, которые мы испытываем на сцене, играя и действительно чувствуя энергию людей, которую они возвращают нам".
"Читая комментарии и то, что люди лично говорят, встречая их на улице, эти отзывы действительно очень хорошие. Даже, можно сказать, душещипательные, потому что эти истории, которые рассказывают люди - о том, как они ехали, как готовились, как ждали, за сколько дней или даже недель до тура они прослушали все альбомы Prāta Vētra", – говорит Юбалтс.
Также гитарист группы рассказал историю о недавней встрече с фанатом:
"У меня даже была ситуация, когда я подошел к банкомату рано утром перед концертом в Елгаве, а у банкомата стоял мужчина в наушниках, он повернулся ко мне и сказал: "Сегодня вечером иду на ваш концерт". Я говорю: "Круто". Он добавляет: "Но что, по-вашему, я слушаю?".
Он показывает, что слушает альбом "Год без календаря", и говорит: "Я за четыре дня прослушал все ваши альбомы". После он спросил, что мы сыграем из старого. Это самый часто задаваемый вопрос.
Полную запись программы слушайте здесь!
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