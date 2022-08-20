Получить необходимые организму витамины и минералы летом очень просто - различные сезонные фрукты, ягоды и овощи доступны в широком ассортименте, более того, их можно не только купить в магазине, но и вырастить у себя на приусадебном участке или на даче. Свежие дары лета, бесспорно, являются богатым источником питательных веществ, поэтому их стоит и включать в меню сейчас, и заготавливать и сохранять на зиму.
Дары лета, которые наиболее богаты минералами и витаминами
Какие продукты будут особенно ценны и летом, в холодные месяцы года, и как их правильно заготовить, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Мадара Кришьяне.
"В основе здорового меню лежит сбалансированное и разнообразное питание. Овощи и фрукты должны составлять почти половину съедаемой ежедневно пищи, поэтому важно ежедневный рацион дополнять сезонными продуктами. Летом обязательно нужно есть ягоды - ягоды облепихи, чернику, черную смородину, клюкву, ежевику и малину - меню следует дополнять бобовыми, луком и артишоками, а осенью наибольшую ценность будут иметь яблоки, помидоры, морковь, тыква, паприка, свекла и другие сезонные продукты. Большинство из них также можно заготовить и наслаждаться ими в зимние месяцы. Если все же не удается употреблять в пищу достаточное количество ягод и овощей естественным образом, необходимые питательные вещества можно получить с помощью пищевых добавок и лекарственных препаратов, которые можно купить в аптеке, приготовленных из даров лета, богатых витаминами и минералами, таких как чай, бальзам и сиропы из плодов облепихи и шиповника, облепиховое масло и различные горячие напитки. Следует учитывать, что дары природы являются лишь хорошим дополнительным средством в случае болезни - обязательно нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, который порекомендует наиболее подходящие лекарства или пищевые добавки", - подчеркивает фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.
Облепиха для иммунитета и энергии
Кислые ягоды облепихи содержат значительное количество аминокислот и дубильных веществ, они содержат витамины В1, В2, В12, С, Е и К, а также каротиноиды - антиоксиданты, благотворно влияющие на организм человека. Благодаря ценному и разнообразному составу облепиха имеет широкое применение - ягоды обладают противовоспалительным, противомикробным и вяжущим действием, способствуют нормализации уровня холестерина, заживляют и увлажняют слизистую оболочку, улучшают кровообращение и пищеварение. Облепиха является прекрасным источником витаминов, способствует укреплению иммунитета, тонизирует нервную систему и снижает утомляемость, а также полезна при различных заболеваниях, например при анемии, цистите или атеросклерозе.
"В свежем виде ягоды облепихи довольно кислые, поэтому хорошей альтернативой является добавление их в питьевую воду - вода приобретет приятный и освежающий вкус. Заготавливая на зиму, ягоды можно смело замораживать. Смешанные с медом, они будут отличным средством от кашля. Из ягод облепихи также можно приготовить вкусный кисель, который можно добавлять в утреннюю кашу или использовать как соус к блинчикам. Чтобы получить необходимую суточную дозу витаминов, нужно съесть около 100 граммов свежих ягод или выпить около 150 миллилитров облепихового сока", - говорит фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.
Плоды шиповника для защиты организма от инфекций
Плоды шиповника содержат витамины В1, С и К, фолиевую кислоту, каротины, флавоноиды, медь, калий, фтор, железо и марганец, что делает их ценным источником витаминов и минералов. Они помогают от усталости, повышают защитные силы организма от различного рода инфекций и воспалений, укрепляют кровеносные сосуды, сердце и нервную систему, помогают при гастритах и ускоряют процесс заживления при переломах костей. Плоды шиповника также обладают желчегонным действием, что благотворно влияет при желчнокаменной болезни и заболеваниях печени.
Плоды шиповника следует собирать, когда они окрасились в ярко красный цвет, и рекомендуется собрать их до первых заморозков. В отличие от облепихи, плоды шиповника имеют более сладкий и более приятный вкус, поэтому их можно смело есть в свежем виде, прямо с куста, добавлять в воду или заваривать, как чай - положить примерно десять плодов шиповника в термос, залить кипятком. и оставить настаиваться на ночь. Из плодов шиповника можно приготовить вкусный сироп, варенье или мармелад, но чаще всего их заготавливают на зиму путем сушки. Перед сушкой плоды следует разрезать пополам, удалить косточки и тщательно очистить от волосков. Подготовленные плоды нужно разложить тонким слоем на сковороде или решетке и подсушить при температуре 40-60 градусов примерно в течение семи-восьми часов, периодически помешивая и оставляя дверцу духовки приоткрытой, таким образом давая выход влаге. В холодную погоду можно полакомиться сушеными плодами, добавить их в творог или вместе с облепихой приготовить теплый оздоровительный напиток.
Капуста кале или листовая капуста - богатый источник углеводов и белков
Листовая капуста (кале) с каждым годом становится все популярнее, и не зря - она богата железом, фолиевой кислотой, калием, фосфором, кальцием, витаминами А, В, С, Е и К, более того содержит значительное количество углеводов и белков. Кале обладает противовоспалительными свойствами, она укрепляет кости, сердечно-сосудистую систему и является ценным источником антиоксидантов. Листовая капуста содержит мало калорий и имеет в составе все необходимые аминокислоты, что делает ее особенно ценным продуктом для людей, не употребляющих в пищу продукты животного происхождения.
Черешки капусты имеют горький вкус, поэтому в диетическом питании чаще используют листья. Эту капусту можно добавлять в супы и рагу, придавать новый вкус салатам и песто, а также использовать для приготовления смузи, а при сушке в духовке можно приготовить вкусные и полезные чипсы. Хотя капусту кале чаще считают летним овощем, ею можно смело наслаждаться и зимой.
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