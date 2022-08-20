Дары лета, которые наиболее богаты минералами и витаминами

Плоды шиповника следует собирать, когда они окрасились в ярко красный цвет, и рекомендуется собрать их до первых заморозков. В отличие от облепихи, плоды шиповника имеют более сладкий и более приятный вкус, поэтому их можно смело есть в свежем виде, прямо с куста, добавлять в воду или заваривать, как чай - положить примерно десять плодов шиповника в термос, залить кипятком. и оставить настаиваться на ночь. Из плодов шиповника можно приготовить вкусный сироп, варенье или мармелад, но чаще всего их заготавливают на зиму путем сушки. Перед сушкой плоды следует разрезать пополам, удалить косточки и тщательно очистить от волосков. Подготовленные плоды нужно разложить тонким слоем на сковороде или решетке и подсушить при температуре 40-60 градусов примерно в течение семи-восьми часов, периодически помешивая и оставляя дверцу духовки приоткрытой, таким образом давая выход влаге. В холодную погоду можно полакомиться сушеными плодами, добавить их в творог или вместе с облепихой приготовить теплый оздоровительный напиток.

Капуста кале или листовая капуста - богатый источник углеводов и белков

Листовая капуста (кале) с каждым годом становится все популярнее, и не зря - она богата железом, фолиевой кислотой, калием, фосфором, кальцием, витаминами А, В, С, Е и К, более того содержит значительное количество углеводов и белков. Кале обладает противовоспалительными свойствами, она укрепляет кости, сердечно-сосудистую систему и является ценным источником антиоксидантов. Листовая капуста содержит мало калорий и имеет в составе все необходимые аминокислоты, что делает ее особенно ценным продуктом для людей, не употребляющих в пищу продукты животного происхождения.

Черешки капусты имеют горький вкус, поэтому в диетическом питании чаще используют листья. Эту капусту можно добавлять в супы и рагу, придавать новый вкус салатам и песто, а также использовать для приготовления смузи, а при сушке в духовке можно приготовить вкусные и полезные чипсы. Хотя капусту кале чаще считают летним овощем, ею можно смело наслаждаться и зимой.