Вместо цветов удар по лицу: в Риге мужчина вел себя агрессивно на рабочем месте сожительницы

Вечером в четверг, 18 августа, в муниципальную полицию позвонила женщина, которая объяснила, что у нее разгорелся конфликт с бывшим сожителем.

Потерпевшая женщина объяснила, что бывший сожитель пришел к ней на работу и в присутствии всех коллег ударил ее по лицу. Также женщина призналась, что уже подавала заявление в полицию, а мужчине ранее запретили приближаться к ней.

В свою очередь, 29-летний мужчина утверждал, что никакого конфликта между ними не было, и что он пришел на работу к женщине с цветами, чтобы помириться.

Через некоторое время мужчина стал агрессивным даже в присутствии полицейских - кричал на женщину, оскорблял ее и пытался напасть на нее.

На предупреждения сотрудников полиции о прекращении агрессивного поведения нарушитель не реагировал, поэтому сотрудники полиции применили физическую силу и специальные средства, а именно слезоточивый газ и наручники.

Сотрудники полиции предложили пострадавшей женщине вызвать бригаду неотложной медицинской помощи, но женщина отказалась. Нападавший был доставлен в отделение Государственной полиции.

За неисполнение законных требований должностных лиц возбуждено дело об административном правонарушении, которое предусматривает штраф до 700 евро.