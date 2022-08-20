Фото, видео ⟩ В штаб Черноморского флота в Крыму снова ударил беспилотник

Эксперты не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, о нападении на который сообщалось 18 августа, а говоря о взрыве в районе Керченского моста ПВО РФ сбила не ракету, а беспилотник.

Однако то, что преувеличенные сообщения и нередко фальсифицированные видеозаписи о последствиях ударов по стратегическим объектам РФ распространяют именно российские источники, служит признаком нарастающей паники среди жителей России, считают эксперты.

Среди властей страны и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму и тылах, которые ранее считались безопасными.

На это, в том числе, указывает установка блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов.

Не первый удар

Чуть более двух недель назад, 31 июля, Развозжаев также сообщил об атаке беспилотником штаба Черноморского флота. Тогда, по словам чиновника, пострадали 6 человек.

31 июля, в последнее воскресенье месяца, в России отмечался День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности были отменены.

Позднее пресс-служба флота сообщила, что атаковавший штаб Черноморского флота беспилотник был самодельным, на нем было установлено "маломощное взрывное устройство".

Спикер Одесской администрации Сергей Братчук тогда назвал заявления об атаке "откровенной провокацией". "Освобождение Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - заявил он.

Позднее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что атака была совершена из Севастополя.