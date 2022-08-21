Видео ⟩ Местный интернет-хит: "эвакуация" машины в Даугавпилсе

Видео было опубликовано в TikTok два дня назад, 19 августа, и к этому времени получило целый шквал комментариев и "лайков" от пользователей. Ролик, на котором автомобиль отправляется прямиком в кузов грузовика, просмотрели уже более 85 тысяч раз.

Комментаторы, реагирующие на видео, пишут, что "это хороший способ избавиться от нежелательных гостей", а также "что происходит, когда ваш сосед работает на эвакуаторе, а вы заняли его место".

Нет недостатка и в критиках, которые замечают, что перед "эвакуацией" с машины сняли колеса и диски.

Внимание: в видео используется ненормативная лексика!