Человеческому творчеству нет предела, и на этот раз на видео в TikTok попала необычная "эвакуация" автомобиля в Даугавпилсе.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Видео ⟩ Местный интернет-хит: "эвакуация" машины в Даугавпилсе
Местный интернет-хит: "эвакуация" машины в Даугавпилсе
Видео было опубликовано в TikTok два дня назад, 19 августа, и к этому времени получило целый шквал комментариев и "лайков" от пользователей. Ролик, на котором автомобиль отправляется прямиком в кузов грузовика, просмотрели уже более 85 тысяч раз.
Комментаторы, реагирующие на видео, пишут, что "это хороший способ избавиться от нежелательных гостей", а также "что происходит, когда ваш сосед работает на эвакуаторе, а вы заняли его место".
Нет недостатка и в критиках, которые замечают, что перед "эвакуацией" с машины сняли колеса и диски.
Внимание: в видео используется ненормативная лексика!
@stepul777 Даугавпилс#latvija эвакуация#daugavpils ♬ ПОХУЙ - ДЕТИ RAVE
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова