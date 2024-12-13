Из-за снега и гололеда утром в пятницу, 13 декабря, на основных и региональных дорогах Латвии во многих районах затруднены условия движения, свидетельствуют данные государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Снег и гололед осложнили движение на дорогах в некоторых районах Латвии
Сложные дорожные условия на основных государственных дорогах наблюдаются на всем протяженности шоссе Тинужи - Кокнесе, на Даугавпилсском шоссе от Огре до моста через Айвиексте, на Резекненском шоссе от Столбовки до Терехово и на Бауском шоссе от Дзимтмисы до Гренцтале.
В свою очередь, на региональных дорогах затруднено движение в районе Огре, Валки, Вентспилса, Талси, Бауски, Гулбене, Айзкраукле, Лиепаи, Лудзы, Риги и Елгавы.
Для улучшения дорожных условий в четверг утром было задействовано 55 машин зимней службы.
LVC призывает водителей быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.
Галерея: Зимняя погода в Латвии
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