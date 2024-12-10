В Торнякалнсе закрыли путепровод для проезда автомобилей. Как реагируют водители?

Местный житель Вадим рассказал, что он рад тому, что путепровод закрыли.

"Нас не тревожит, и я только рад. Все хорошо, теперь тишина, спокойствие меня все устраивает", - сказал он и добавил, что на машине нужно объехать совсем небольшой круг, чтобы попасть в центр.

Журналист LSM+ поговорил с несколькими водителями, которые были настроены не так радужно.

Дайна: "Я не знала, что мост будет перекрыт сегодня, и знака до этого тоже нигде не было, так что сейчас я настроила Waze и попробую объехать. Это большая проблема, потому что объехать все это занимает 20 минут. Если бы я знала, то не ехала бы сюда".

Игорь: "Пока даже не знаю. Сегодня до работы доехал нормально, но я думаю, что не очень хорошо это будет, пробки будут".

Юрий, теперь пешеход: "Сегодня мне было неудобно, оставил машину где-то здесь и шел пешком 25 минут до места, куда надо было, потому что там, на Улманя гатве, пробки".

Рудите Ревелиня, председатель управления дорожного движения Рижской думы признала, что для объезда водителям нужно использовать только большие дороги.

"Мы планируем перестроить путепровод на Алтонавас. Департамент в ближайшее время продолжит работу над подготовкой документации по закупке, после чего последует сама процедура закупки. Потом будет объявлен конкурс на проектирование, за которым последует реализация проекта. Я не могу назвать конкретно, сколько лет, но я бы также добавила, что это точно будет не пять лет -это однозначно будет более короткий период", - рассказала она о планах Рижской думы.

По путепроводу могут передвигаться пешеходы и велосипедисты.

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