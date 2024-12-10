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Видео Юноша без водительских прав хотел помочь матери, но попал в серьезную аварию (1)

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В понедельник, 9 декабря, в рижском районе Пурвциемс молодой человек совершил неосторожный маневр обгона в условиях плотного движения, который закончился плачевно, сообщает программа Degpunktā.

Водитель автомобиля Toyota Эдгар, неожиданно оказавшийся участником столкновения, говорит, что все произошло в мгновение ока, но он способен "восстановить" ход аварии в деталях.

"Я ехал по улице Илукстес на автомобиле Bolt, переехал перекресток, и сразу же Audi врезался в меня лоб в лоб. Насколько я понял, он пытался обогнать машины, стоящие на перекрестке, и выехал на мою полосу", - рассказывает Эдгар.

Виновником происшествия оказался молодой человек по имени Артем. Он управлял серебристым Audi. Версия молодого человека о том, как произошла авария, вполне точно совпадает с рассказом Эдгара.

Спешащий водитель Audi признал, что действительно совершил неосторожный маневр при обгоне.

"Да, я виновен. Что еще я могу сказать?" - говорит Артем.

Артем также объяснил программе, почему сел за руль, хотя у него нет действующего водительского удостоверения.

"Прав нет, есть учебные права. Мама попросила переставить машину на другое место", - сказал Артем.

Сейчас у Артема серьезные финансовые и юридические проблемы. Молодому человеку и его семье теперь, скорее всего, придется столкнуться с судебными издержками за аварию и вождение без действующих водительских прав.

Самые большие расходы будут связаны с ремонтом самого автомобиля и ущербом, нанесенным компании Bolt. Убытки прокатной компании покроют страховщики, но потраченные средства будут взысканы с виновника в регрессном порядке.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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