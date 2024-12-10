Google представил отчет Year in Search ("Год в поиске") - обзор самых популярных поисковых запросов в Латвии в 2024 году. Согласно полученной информации, чаще всего латвийские интернет-пользователи искали поезда Vivi, чемпионат Европы по футболу и успех певца Донса на "Евровидении".
Что чаще всего латвийцы искали в Google в 2024 году?
Что латвийцы искали в уходящем году?
Этот год стал важным для Латвии на "Евровидении", где после шестилетнего перерыва Донс не только вышел в финал конкурса, но и занял 16-е место.
Это было отражено в результатах поиска Google: Донс оказался на третьем месте среди самых популярных поисковых запросов 2024 года. Также латвийцы активно следили за президентскими выборами в США, последними фильмами и узнали много новых рецептов.
Среди самых популярных личностей в поиске Google в этом году наряду с Донсом оказались кандидаты в президенты США - победивший Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Также в поисковых запросах фигурируют принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и нидерландский музыкант Йост Клейн, дисквалифицированный с конкурса "Евровидение" 2024 года.
Согласно отчету Google Year in Search, латвийцам близки и значимы темы культуры: концерты, мероприятия и фильмы.
Особый интерес вызвали такие фильмы, как "Субстанция" - гротескный хоррор о старении и принятии своего тела - и анимационный фильм Гинта Зилбаложа Straume (в переводе - "Поток"), получивший широкое международное признание.
Латвийский анимационный фильм "Поток" попал в спецпрограмму Каннского кинофестиваля и заслужил восторженные отклики критиков по всему миру. Он также был номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".
Латвийцы проявили большой интерес и к спорту - к чемпионату Европы по футболу, Олимпийским играм и различным боксерским поединкам. Кроме того, многие искали информацию о фестивале света Staro Rīga, который вернулся после четырехлетнего перерыва.
В этом году люди вспоминали и скорбели о тех, кто ушел из жизни. Недавно мир потрясла новость о внезапной кончине бывшего участника английской группы One Direction Лиама Пейна. Латвийцы также вспоминали легенду латвийской рок-музыки и композитора Юриса Кулакова. Музыкант занимал особое место в латвийской музыкальной культуре, выступая в группах Menuets и Pērkons.
В этом году жители Латвии также простились и с выдающейся латвийской театральной актрисой Байбой Индриксоне, а также с легендарным французским актером Аленом Делоном.
По данным Google, в этом году латвийцы лакомились вафлями, рецепт которых пользовался наибольшим спросом. Также интернет-пользователи заинтересовались рецептом солянки и искали, как приготовить летний коктейль Aperol spritz.
* Самыми популярными поисковыми запросами являются поисковые запросы Google в Латвии, популярность которых в 2024 году выросла в разы по сравнению с 2023 годом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!