Что чаще всего латвийцы искали в Google в 2024 году?

Латвийский анимационный фильм "Поток" попал в спецпрограмму Каннского кинофестиваля и заслужил восторженные отклики критиков по всему миру. Он также был номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".

Латвийцы проявили большой интерес и к спорту - к чемпионату Европы по футболу, Олимпийским играм и различным боксерским поединкам. Кроме того, многие искали информацию о фестивале света Staro Rīga, который вернулся после четырехлетнего перерыва.

В этом году люди вспоминали и скорбели о тех, кто ушел из жизни. Недавно мир потрясла новость о внезапной кончине бывшего участника английской группы One Direction Лиама Пейна. Латвийцы также вспоминали легенду латвийской рок-музыки и композитора Юриса Кулакова. Музыкант занимал особое место в латвийской музыкальной культуре, выступая в группах Menuets и Pērkons.

В этом году жители Латвии также простились и с выдающейся латвийской театральной актрисой Байбой Индриксоне, а также с легендарным французским актером Аленом Делоном.

По данным Google, в этом году латвийцы лакомились вафлями, рецепт которых пользовался наибольшим спросом. Также интернет-пользователи заинтересовались рецептом солянки и искали, как приготовить летний коктейль Aperol spritz.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

* Самыми популярными поисковыми запросами являются поисковые запросы Google в Латвии, популярность которых в 2024 году выросла в разы по сравнению с 2023 годом.

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