Русский союз Латвии изо всех сил пытается сделать вид, что они работают не только ради русскоязычной части населения, но и во благо всех жителей страны. Но делают это весьма неумело и поверхностно.
Понятные выборы ⟩ Что обещает Русский союз Латвии
Для конкретно этой статьи детальная история Русского союза Латвии (РСЛ) не так важна. Поэтому пройдусь по верхам, отдельно отмечая их успехи и неудачи на различных выборах.
Итак, в 1998 году, перед выборами в 7-й Сейм, было зарегистрировано объединение партий "ЗаПЧЕЛ - За права человека в единой Латвии". Одной из главных партий объединения было "Равноправие", лидером которого была Татьяна Жданок, а одним из членов - Мирослав Митрофанов, которые сейчас являются сопредседателями РСЛ.
На выборах в 7-й Сейм список "ЗаПЧЕЛ" назывался "Партия народного согласия", они получили 16 мест в парламенте (четвертая по величине фракция).
Выборы в 8-й Сейм были еще более удачными - уже под названием "ЗаПЧЕЛ" объединение получило 25 мест в парламенте, второе место среди всех партий.
Но всего через пару месяцев, в феврале 2003 года, "ЗаПЧЕЛ" стали покидать различные партии. В том числе и те, которые организовали Центр согласия.
В итоге фактически у "ЗаПЧЕЛ" в Сейме осталось лишь шесть депутатов. И уже со следующих выборов в Сейм результаты объединения стали стремительно падать. Даже с переименованием в 2014 году (перед выборами в 12-й Сейм) в Русский союз Латвии.
- 9-й Сейм - 6,03% голосов, шесть мест в парламенте;
- 10-й Сейм - 1,43% голосов, ноль мест в парламенте;
- 11-й Сейм - 0,78% голосов, ноль мест в парламенте;
- 12-й Сейм - 1,58% голосов, ноль мест в парламенте;
- 13-й Сейм - 3,20% голосов, ноль мест в парламенте.
При этом стоит отметить, что РСЛ всегда был сравнительно успешен на выборах в Европарламент. С 2004 года Татьяна Жданок является бессменным евродепутатом - РСЛ набирает достаточно голосов для этого. Правда, в 2022 году она стала беспартийным евродепутатом.
Также отмечу, что Татьяне Жданок в 1993 году было запрещено участвовать на выборах в Сейм, что в 2006-м подтвердил и Европейский суд по правам человека. А вот в Европарламент - пожалуйста!
Одно из объяснений успеха РСЛ на выборах в Европарламент - избиратели маргинальных партий так же активны, а вот избиратели более популярных партий ленятся.
Падение избирательской активности может сыграть на руку РСЛ и в этот раз (заметьте, что в 2018 году они получили свое рекордное число голосов начиная с выборов в 10-й Сейм).
Еще нужно обязательно упомянуть, что в 2022 году РСЛ особенно столкнулся с критикой. Более 10 тысяч человек подписались под инициативой о прекращении деятельности партии. И хоть запрета на участие в выборах так и не последовало (и, судя по всему, не последует), раньше даже инициатив таких не было.
- Свободное использование русского и других иностранных языков на всех уровнях образования;
- Защита памятников, посвященных победе во Второй мировой войне;
- Создание полноценного телеканала на русском языке;
- Ограничить использование латвийской армии за пределами страны;
- Снизить PVN на обслуживание дома до 12%, а на отопление - до 5%;
- Отказаться от OIK;
- Поднять минимальную зарплату и необлагаемый минимум;
- Снижение PVN на продукты и товары первой необходимости до 5%;
- Отмена всех, связанных с Covid-19, штрафов;
- Привязка зарплаты госчиновников к минимальной зарплате.
Не только Русский союз Латвии
Вот с чего начинается предвыборная программа РСЛ.
"Русский союз Латвии - это партия, которая представляет общину русских Латвии. Мы защищаем права и интересы обычных жителей Латвии вне зависимости от их родного языка и гражданства".
Дожили. Партии "Русский союз Латвии" не важен родной язык своего избирателя.
При этом в следующем же абзаце, перечисляя проблемы Латвии, РСЛ практически эксклюзивно пишет о проблемах русскоязычного нацменьшинства: переход образования на государственный язык, снос памятников, запрет российских телеканалов и "русофобная кампания в СМИ".
При этом если в начале программы говорится о "полном запрете на использование русского языка в школе", то уже в обещаниях авторы вспомнили, что расширили свою целевую аудиторию, и уже пишут, что "будут отстаивать право на свободное использование русского языка и других языков в системе образования на всех уровнях".
Так что при всех своих разговорах об энергокризисе и ошибках действующего правительства из первых семи пунктов программы пять - в той или иной степени посвящены именно русскоязычной части населения или очень тесно с ней связаны: язык образования, снос памятников Второй мировой, русскоязычное телевещание, присвоение гражданства негражданам, отмена упоминания латышского этноса в преамбуле Сатверсме.
И если бы это было четким позиционированием - защищаем интересы русскоязычных Латвии - то это одно дело. Хотя бы ясна аудитория политической силы. Но, повторюсь, в первом же предложении РСЛ утверждает, что защищает всех жителей Латвии безотносительно их родного языка.
В итоге получаются смешанные сигналы. Попытка усидеть на двух стульях не засчитана.
Экономика должна быть экономной
А что же все-таки РСЛ предлагает в контексте грядущего энергокризиса? Как пишет сама партия, "в ситуации энергетического кризиса и разрыва международных торговых связей многим латвийским семьям угрожает нищета и банкротство".
Проблема программы РСЛ схожа со многими другими предвыборными программами. Очень много обещаний дается по поводу помощи обычным гражданам - в частности, снижение различных налогов и увеличение помощи.
Вот только ни разу в плане не говорится о том, как увеличить доходы. За какие деньги предлагается, например, увеличить ежемесячное пособие на уход за ребенком до 300 евро?
Единственное, что теоретически можно зачесть как поиск источника для средств государства - это "привязка зарплаты госчиновников к минимальной зарплате". Но, во-первых, никакой конкретики ("Депутат будет получать в 20 раз больше минимальной зарплаты" - это технически тоже привязка). А во-вторых, мы, уже говоря про "суверенную власть", выяснили, что экономии на чиновниках не хватит на сколько-то важные пособия.
Нет, может, у РСЛ и есть какие-то идеи. Но в программе они их не озвучивают. Да и в видео на странице РСЛ в Facebook я таких решений не заметил - только критика того, что делает государство.
Социальные сети
Собственно, давайте на Facebook и остановимся. Потому что именно там видно, что действительно важно РСЛ, а что для них - попытка сделать вид, что они не только про нацменьшинства.
Практически все видео и посты РСЛ в Facebook посвящены памятникам советских времен, переименованию улиц или языку образования. Но даже когда ответственные соцсети вспоминают, что надо и о каких-то других темах поговорить, выходит не очень.
Конкретный пример - видео, в котором депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор рассказывает о ценах на электричество.
Начинается все неплохо, развенчиваются мифы о дешевом электричестве в Норвегии и Швеции, например. Да и в целом интересная теория. В общем, к первым шести минутам и девяти секундам - претензий ноль. И если бы видео там и заканчивалось, то я бы вряд ли и упоминал об этом. Ну, может, поворчал бы, что опять только критика без конкретных предложений (все еще справедливо ко многим другим роликам РСЛ).
Но последние 28 секунд как раз-таки посвящены тому, что предлагает сделать с проблемой дорогого электричества РСЛ.
Пагор упоминает три пункта:
- Уменьшить цену на газ;
- Снизить налог на электричество;
- Снизить ставку OIK на 60-70%.
После чего первый номер Земгальского списка уверенно утверждает, что именно с такими предложениями РСЛ идет на выборы в 14-й Сейм.
Но нет. Таких предложений у РСЛ нет вообще. Цена на газ не упоминается в программе; снизить предлагается налог на отопление, а не электричество, а OIK хотят отменить совсем. В общем, совсем не то, что предлагает в своем ролике Пагор.
***
Это все наталкивает на мысль, что, как бы РСЛ ни старался, единственная продуманная и внятная позиция у партии - про положение русскоязычного нацменьшинства в Латвии. Все остальное - это лишь попытка сделать вид, что за них могут голосовать и люди с другими ценностями.
В программе РСЛ пишет: "Среди всех общественных сил, представляющих русскоязычных жителей страны, только Русский союз Латвии способен отстаивать интересы избирателей как в парламенте, так и в ходе акций прямого действия. РСЛ - единственная партия, которая в условиях 2022 года организовала митинги протеста и сбор подписей под обращением к европейским властям".
И это неправда. Как можно отстаивать хоть что-то в парламенте, куда ты не избирался с 2010 года?
Что касается акций прямого действия, то все поданные РСЛ заявки на митинги были отозваны. Единственное исключение - акция протеста против запрета на проведение акций протеста.
И то заявку на нее Митрофанов подал, как он сам сказал, в качестве частного лица. Да и пришло туда меньше сотни человек.
При этом все запрещенные акции протеста были посвящены только одной теме - грядущему сносу памятника в Пардаугаве.
Возникает вопрос - кому же стоит голосовать за РСЛ?
Если вас волнуют исключительно вопросы памятника в Пардаугаве, то, стоит признать, никто о нем не говорит громче РСЛ. Другое дело - решение о сносе уже принято, и велика вероятность, что памятник не достоит даже до выборов. И что станет главной темой РСЛ тогда? Его восстановление?
Если же вас волнуют такие мелочи, как энергокризис, зарплаты учителей, система здравоохранения, налоги, то вряд ли РСЛ - ваш выбор. Конкретики там нет.
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