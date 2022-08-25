Понятные выборы ⟩ Что обещает Русский союз Латвии

Нет, может, у РСЛ и есть какие-то идеи. Но в программе они их не озвучивают. Да и в видео на странице РСЛ в Facebook я таких решений не заметил - только критика того, что делает государство.

Социальные сети

Собственно, давайте на Facebook и остановимся. Потому что именно там видно, что действительно важно РСЛ, а что для них - попытка сделать вид, что они не только про нацменьшинства.

Практически все видео и посты РСЛ в Facebook посвящены памятникам советских времен, переименованию улиц или языку образования. Но даже когда ответственные соцсети вспоминают, что надо и о каких-то других темах поговорить, выходит не очень.

Конкретный пример - видео, в котором депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор рассказывает о ценах на электричество.

Начинается все неплохо, развенчиваются мифы о дешевом электричестве в Норвегии и Швеции, например. Да и в целом интересная теория. В общем, к первым шести минутам и девяти секундам - претензий ноль. И если бы видео там и заканчивалось, то я бы вряд ли и упоминал об этом. Ну, может, поворчал бы, что опять только критика без конкретных предложений (все еще справедливо ко многим другим роликам РСЛ).

Но последние 28 секунд как раз-таки посвящены тому, что предлагает сделать с проблемой дорогого электричества РСЛ.

Пагор упоминает три пункта: