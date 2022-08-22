Женщина указала интим-услуги в своем профиле в LinkedIn. Вот что произошло дальше

Оказание секс-услуг для Ариэль - это также способ залечить сексуальную травму и взять на себя ответственность за свое тело и карьеру. Хотя Ариэль и признает, что иногда на работе возникают проблемы с безопасностью, это одно из немногих мест, где она нашла себя.

Эгози говорит: "Проституция - самая древняя профессия в истории. Если мы говорим о LinkedIn как о профессиональной платформе, то интим-услуги занимают в ней существенное место. Секс-работник может помочь вам понять свои границы, установить договорные отношения, помочь вам оценить себя на работе, провести самооценку и внести ясность в общение.

Если бы я сказала, что у меня 20 миллионов подписчиков в Instagram, люди бы очень гордились мной. Но если я скажу, что вхожу в пять процентов лучших на крупнейшей в мире платформе для контента для взрослых, на меня посмотрят с насмешкой, а ведь в этой сфере используются те же тактика и креативность".

После того, как объявление было размещено на LinkedIn, люди даже пытались взломать профили Ариэль в социальных сетях и банковские счета. В то время как одни оказывали ей поддержку, хвалили и подбадривали, многие выражали ненависть, осуждали и ставили под сомнение ее моральные принципы.