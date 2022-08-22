Женщина указала интим-услуги в своем профиле в LinkedIn. Вот что произошло дальше

31-летняя гражданка США Ариэль Эгози вызвала бурную реакцию общественности своим объявлением в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. В своем CV она написала, что занимается оказанием сексуальных услуг, рассказывает Vice.
В сентябре 2020 года, когда мир поразила пандемия Covid-19, Ариэль потеряла всех своих клиентов на работе - в креативном агентстве. Именно в этот момент она решила начать работать в сфере сексуальных услуг.
13 июля женщина написала в своем профиле в LinkedIn, что занимается оказанием интим-услуг. У Ариэль более 11 500 подписчиков в LinkedIn. В своем посте женщина заявила, что "требует очень высокую зарплату" и "без проблем принимает отказы от тех, кто не может заплатить", потому что ей "нечего доказывать".
Это объявление вызвало бурную реакцию общественности, а профили Ариэль в социальных сетях и электронная почта были завалены комментариями, письмами и приглашениями подписаться на профили других людей. Цифровые СМИ также обратили внимание на женщину.
"Я была уверена, что это [объявление] привлечет больше внимания, чем большинство других моих постов в LinkedIn, потому что оно немного противоречиво", - говорит 31-летняя женщина.
Она продолжила: "Я думала, что получу около семи комментариев. Но меня сделали чуть ли не лицом движения, которое я даже никогда не думала начинать".
Оказание секс-услуг для Ариэль - это также способ залечить сексуальную травму и взять на себя ответственность за свое тело и карьеру. Хотя Ариэль и признает, что иногда на работе возникают проблемы с безопасностью, это одно из немногих мест, где она нашла себя.
Эгози говорит: "Проституция - самая древняя профессия в истории. Если мы говорим о LinkedIn как о профессиональной платформе, то интим-услуги занимают в ней существенное место. Секс-работник может помочь вам понять свои границы, установить договорные отношения, помочь вам оценить себя на работе, провести самооценку и внести ясность в общение.
Если бы я сказала, что у меня 20 миллионов подписчиков в Instagram, люди бы очень гордились мной. Но если я скажу, что вхожу в пять процентов лучших на крупнейшей в мире платформе для контента для взрослых, на меня посмотрят с насмешкой, а ведь в этой сфере используются те же тактика и креативность".
После того, как объявление было размещено на LinkedIn, люди даже пытались взломать профили Ариэль в социальных сетях и банковские счета. В то время как одни оказывали ей поддержку, хвалили и подбадривали, многие выражали ненависть, осуждали и ставили под сомнение ее моральные принципы.
"С ней все в порядке?", "Она сошла с ума!", "Что с ней не так?" - это лишь некоторые комментарии. "Это опасная игра", - указал один пользователь. В свою очередь другой написал: "Ты получаешь деньги, но стоит ли оно того - смотришь в зеркало и плачешь в душе, когда все еще чувствуешь себя нереализованной, пытаясь заполнить пустоту?".
Ариэль пояснила, что она публично раскрыла свою профессию, чтобы чувствовать себя более комфортно в отношении собственной личности и рода занятий. Женщина вспоминает, что в СМИ было опубликовано около 75 статей, в которых неверно интерпретировалась ее история, а также без разрешения использовались фотографии ее, членов семьи и друзей из их профилей в Facebook.
Женщина хочет продолжать публичный разговор о декриминализации и нормализации интим-услуг для обеспечения безопасности поставщиков услуг по всему миру.
"Мы должны видеть в секс-работниках людей, а не объекты, метафоры и стереотипы, у которых нет свободы выбора", - говорит она.
"Моя цель была здесь [LinkedIn] объединить все грани моей личности. Я беру на себя ответственность за выбор, который я делаю, решения, которые делают меня той, кто я есть, и делают мою работу такой, какая она есть", - пишет Эгози.
"Я делала это не для того, чтобы вдохновить других. Я делала это не ради радикализма. Я не хотела расстраивать людей. Я делала это для себя", - говорит женщина.
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