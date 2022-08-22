Третий день "Summertime - приглашает Инесса Галанте": "Viva Любовь!" и легенды нью-джаза Club Des Belugas

Оперная дива выступила совместно с одним из самых востребованных латвийских пианистов, лауреатом престижных мировых конкурсов Андреем Осокиным и выдающимся контртенором Сергеем Егерсом. Концерт "Viva Любовь!" предоставил уникальную возможность услышать оперные шедевры в фортепианном аккомпанементе. В зале, где благодаря уникальной акустике оперный вокал звучит необычайно близко и лично, но вместе с тем величественно, слушатели смогли в полной мере насладиться как виртуозными выступлениями любимых артистов, так и новыми музыкальными открытиями.

Насыщенный музыкальный вечер уже продолжился выступлением легендарного нью-джаз коллектива из Германии Club Des Belugas. Музыка Club Des Belugas у всех на слуху — для своих рекламных роликов ее использовали Samsung, LG, BMW, Mercedes-Benz, Martini, Victoria Secret и свыше десятка других брендов с мировыми именами, а композиции группы вошли в сотни различных сборников. Джаз, фанк, соул, бразильские ритмы, лаунж и босса-нова - лишь часть музыкального репертуара "белуг". Гостей "Дзинтари" ждала не только удивительная концертная программа, но и знакомство с новой "жемчужиной" группы - шведской певицей Анной Лука (Anna Luca), которая очаровала слушателей проникновенным вокалом и элегантной манерой исполнения.