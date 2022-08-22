В понедельник вечером, 22 августа, возле парка Победы начали собираться люди. RUS TVNET рассказывает о происходящем на территории парка.
"Чемодан, вокзал, Россия": в парке Победы начали собираться люди
По наблюдениям TVNET, у некоторых из собравшихся в руках латвийские флаги и плакаты. На одном из них есть надпись на русском языке "Чемодан, вокзал, Россия".
Как рассказали TVNET молодые люди, стоящие перед памятником Победы с латвийскими флагами, они пришли выразить свою поддержку сносу памятника.
На территории памятника победы собираются и люди, которые выступают против сноса памятника. В целом обстановка у памятника спокойная.
Рижская дума не разрешила РСЛ проводить протест
Рижская дума не будет выдавать разрешение Русскому союзу Латвии (РСЛ) на проведение акции протеста против сноса памятника в Пардаугаве, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.
Он подчеркивает, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов, а также в связи с тем, что РСЛ собирался провести акцию протеста на территории, окруженной защитным ограждением, которое будет возведено вокруг памятника.
Уже сообщалось, что сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов подал заявку на проведение акции протеста. Мероприятие планировалось в парке Победы на площади за памятником.
Мирослав Митрофанов, сообщил агентству LETA, что решение думы было обжаловано в Административном районном суде.
По прежней практике судебное заседание по этому делу может состояться сегодня, прогнозирует Митрофанов.
Уже сообщалось, что, по оценке Службы государственной безопасности VDD, нельзя исключать провокаций при демонтаже памятника в Пардаугаве, в том числе попытки прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос памятника.
VDD постоянно следит за мероприятиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника. Для выявления рисков национальной безопасности VDD оценивает события, связанные с планируемым демонтажем как в Латвии, так и за ее пределами.
5 августа Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал решение о предоставлении финансирования на демонтаж памятника в парке Победы.
В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 млн евро.
Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник будет демонтирован путем его обрушения.
В понедельник, 22 августа, Рижская дума провела пресс-конференцию, на которой рассказала, как будет происходить демонтаж памятника.
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