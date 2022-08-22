"Чемодан, вокзал, Россия": в парке Победы начали собираться люди

По наблюдениям TVNET, у некоторых из собравшихся в руках латвийские флаги и плакаты. На одном из них есть надпись на русском языке "Чемодан, вокзал, Россия".

Как рассказали TVNET молодые люди, стоящие перед памятником Победы с латвийскими флагами, они пришли выразить свою поддержку сносу памятника.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

На территории памятника победы собираются и люди, которые выступают против сноса памятника. В целом обстановка у памятника спокойная.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Рижская дума не разрешила РСЛ проводить протест

Рижская дума не будет выдавать разрешение Русскому союзу Латвии (РСЛ) на проведение акции протеста против сноса памятника в Пардаугаве, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.

Он подчеркивает, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов, а также в связи с тем, что РСЛ собирался провести акцию протеста на территории, окруженной защитным ограждением, которое будет возведено вокруг памятника.